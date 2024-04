Mossos detenen dos homes per cultivar 856 plantes de marihuana a la Torre de Claramunt

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Igualada van detenir el passat 9 d'abril dos homes de 22 i 44 anys per cultivar 856 plantes de marihuana en una finca de la urbanització de Les Pinedes de l'Armengol, al municipi de la Torre de Claramunt (Anoia). Els dos presumptes autors van ser localitzats dins de l'immoble en el moment en què els agents del cos van entrar-hi per realitzar un escorcoll i van ser detinguts per la seva presumpta relació amb el cas. Tots dos van passar el dia 11 d'abril a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada i se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

A les diverses estances de l'habitatge van arribar a trobar més de 850 plantes de marihuana, algunes d'elles en avançat estat de floració, a prop de 3,5 kg de trinxat de marihuana seca, 2 kg de cabdells de marihuana, una peça de 8 grams d'haixix i 2.600 euros. Per altra banda, en el magatzem es van localitzar dos congeladors amb 28,8 kg de marihuana trinxada i congelada.

A més, hi havia una complexa instal·lació formada amb transformadors, focus, extractors, filtres i altres objectes destinats al cultiu indoor, els quals estaven ocults en el soterrani de l'habitatge principal per on s'havia d'accedir a través d'una trampeta. Els Mossos també van notificar que els detinguts havien manipulat el subministrament elèctric per tal de fer funcionar els anteriors aparells.

La investigació va començar després que el cos policial tingués constància de la possible existència d'una plantació de marihuana en aquesta finca. Després de mesos d'investigació, el passat 9 d'abril es va fer una entrada i perquisició judicial a la finca, la qual constava d'un habitatge principal, un altre de secundari i un magatzem.