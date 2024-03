Irídia estudia les afectacions als drets dels interns arran del bloqueig a les presons

Irídia estudia juntament amb altres entitats de drets humans i amb l’associació de famílies de presos de Catalunya la situació que estan vivint els interns arran del bloqueig a les presons per la mort d’una treballadora al centre penitenciari de Mas d’Enric. «El legítim dret a la protesta no pot generar afectacions col·lectives als drets fonamentals de les persones privades de llibertat com ja ha ocorregut i fem una crida al fet que no es continuïn produint durant aquesta setmana», indiquen en un missatge difós a ‘X’ (abans Twitter).

Entre les afectacions que s’estudien hi ha el fet que milers de reclusos no hagin pogut sortir de les cel·les durant moltes hores i també la cancel·lació de visites de familiars, expliquen.

Així mateix, recorden que l’ús d’esprais o d’armes Taser no han de ser autoritzats en espais de privació de llibertat d’acord amb les recomanacions dels organismes internacionals de protecció dels drets humans.

Alhora que assenyalen que estan valorant la situació a les presons, Irídia també lamenta en el missatge difós la mort de la treballadora de Mas d’Enric i trasllada el condol als seus familiars i companys. «És molt greu que hagi pogut ser assassinada per un pres», apunten.