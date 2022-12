El Govern i En Comú Podem han tancat un acord per als pressupostos del 2023, segons ha informat l'executiu. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, signaran aquest dimecres a la tarda l'acord al Palau de la Generalitat. L'executiu no en té prou amb el suport dels comuns i continuarà negociant amb el PSC i JxCat. En la negociació amb Economia, En Comú Podem va establir diversos eixos que exigien per a garantir els seus vots i les últimes demandes giraven entorn a un "pla de rescat" a la sanitat pública. De fet, dilluns van advertir que no hi hauria comptes si l'executiu no acceptava aquesta condició.

Des de Govern insisteixen que l'escenari amb què treballen passa per portar els pressupostos a aprovació al Consell Executiu quan ja s'hagi tancat un acord global amb, almenys, PSC o Junts. Ara bé, si l'executiu detecta que aquests dos partits dilaten "innecessàriament" els terminis, el Govern es plantejaria aprovar els comptes i portar-los al Parlament, només amb el pacte amb En Comú Podem. I, a partir d'aquí, continuar negociant amb PSC i Junts. A principis de desembre, Albiach va anunciar un primer acord en el marc de la negociació pels pressupostos per allargar durant el 2023 la rebaixa del preu del transport públic, la gratuïtat per als menors de 16 anys i l'ampliació de la T-Jove fins als 30 anys. Fonts dels comuns apunten que les últimes qüestions que quedaven pendents a la negociació estaven vinculades a la carpeta de salut i assenyalen que ara s'han tancat millores en aquest àmbit, que es faran públiques aquest dimecres a la tarda. Concretament, els comuns exigien un calendari per arribar al 25% del pressupost de salut destinat a l'atenció primària i també una millora de les condicions laborals per als facultatius. Els comuns van presentar un pla de set eixos d'actuació, amb un escut social de 1.000 MEUR, un impost d'habitatges buits o un increment de fins als 1.500 MEUR en polítiques d'habitatge. Un altre eix al pla d'En Comú Podem era "la sobirania energètica". En aquesta carpeta demanaven posar en marxa l'empresa pública d'energia "com a comercialitzadora". També hi incloïen el pla Catalunya Brilla, amb un desplegament massiu de plaques solars a llars vulnerables; la instal·lació de plaques solars en comunitats i bonificacions per a la instal·lació de renovables.