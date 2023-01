La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha avisat que el Govern no dubtarà en portar els pressupostos al Parlament si en qüestió de dies no hi ha acord. "Si veiem que per objectius partidistes es dilaten en el temps sense justificació real, no tindrem cap problema en aprovar-los al Govern", ha dit en la roda de premsa posterior al primer Consell Executiu de l'any. Segons Plaja, ja hi ha "entesa" amb el PSC i "només cal voluntat política". Ha insistit però que qüestions com el Hard Rock i l'ampliació del Prat són "extrapressupostàries". "No pot ser que aquests temes siguin un escull o una línia vermella", ha afegit dirigint-se als socialistes. I ha xifrat en una cinquantena els acords amb Junts, amb qui continuen les negociacions.