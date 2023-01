Aquest dilluns, nombrosos usuaris de la T-Usual s’han emportat una sorpresa a l’arribar al transport públic: la seva targeta estava caducada. Un ‘blue monday’ que no comença amb bon peu a causa d’un error tècnic, segons ha confirmat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7. Per ara, s’està investigant quins operadors s’han vist afectats, ja que sembla que es tracta d’un problema que també es podria estendre a d’altres, com Rodalies o als busos interurbans.

Aquest diumenge passat, 15 de gener, era el dia en què les T-Usual comprades el 2022 havien de caducar, però això es va cancel·lar finalment gràcies a la pròrroga de la bonificació del 50% al preu d’aquest bitllet (cosa que no ha succeït amb les T-Casual del 2022, que sí que van caducar aquest diumenge i han tornat al seu preu original). El problema amb les T-Usual podria estar relacionat amb aquesta situació, tot i que també ha afectat algunes T-Usual que s’han comprat aquest 2023. Alguns usuaris afectats han compartit en xarxes socials aquest problema i han pogut constatar que el problema era generalitzat. A les seves publicacions, expliquen que als punts d’atenció a l’usuari de les estacions han pogut canviar les seves targetes erròniament caducades. @rodalies los tornos de barberá del valles dan como caducada un t-usual comprada en 2023 y validada la semana pasada. No abre ningún torno. No soy la única afectada. — ruth antoranz (@AntoranzRuth) 16 de enero de 2023