L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell no es planteja tornar a la política institucional ni presentar-se a cap de les eleccions que venen, tot i que el Tribunal Suprem hagi acabat amb la seva inhabilitació. "No ho tinc previst. Parlar-ne ara que alguns companys que es voldrien presentar no poden, no sembla un bon moment. Però jo no ho tinc previst", ha dit en una entrevista al Cafè d'Idees d'RTVE. Segons Forcadell, ara té "altres interessos" i "de moment no té ganes" de tornar a les institucions. "A més, entenc que es pot fer política des d'altres llocs. Transformar el país i treballar per a millorar la vida de la gent es pot fer des de les institucions però també des d'entitats", afegeix.

Malgrat assegurar que són "bones notícies" que el Tribunal Suprem hagi extingit les penes d'inhabilitació per a alguns dels condemnats per l'1-O, l'expresidenta del Parlament afirma que "no ho pot gaudir" perquè "pensa en els companys" als que no se'ls ha aplicat el mateix. Després de la decisió del Suprem, però, Forcadell no creu que la reforma del Codi Penal pactada per ERC i el govern espanyol hagi fracassat. "No és que hagi fracassat la reforma, és que els jutges estan interpretant en contra de la voluntat del legislador. Estan corregint al govern [espanyol], li estan dient que la reforma no els agrada i la interpreten de la manera que no es vol", afirma, tot afegint que ho fan per "castigar" l'executiu de Pedro Sánchez. "Volen dir que aquí manen ells. Els jutges s'han convertit en una instància política. Estan fent política, perquè és una causa general contra l'independentisme", ha explicat a l'entrevista. Per últim, ha considerat que jutges com els que han dictat la resolució del Suprem "responen molt més a les polítiques de dreta i l'extrema dreta que a la composició que té el Congrés; actuen amb esperit venjatiu, retorçant la normal perquè surti el que ells volen", ha conclòs.