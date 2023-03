El Govern ha aprovat un pla d'equitat menstrual que preveu posar a la disposició de totes les catalanes productes orgànics gratuïts per a la menstruació, amb la finalitat d'acabar amb les dificultats d'accés que afronten prop d'un 20% de dones. Així ho ha explicat en una entrevista amb EFE la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, qui apunta a un pressupost de partida de més de 7,6 milions d'euros per a un pla que ha de completar-se totalment el 2025.

Els productes es facilitaran a través de punts de proximitat i de la xarxa de serveis d'atenció a la dona de la Generalitat de Catalunya. Aquesta mesura segueix el camí del pla "la meva regla, les meves regles" pel qual les alumnes de tercer de l'ESO dels instituts catalans han rebut un kit de copa, braga i compresa reutilitzable.

Formació en educació menstrual

El pla també inclourà formació específica per a tot el personal que atén les dones, així com el foment de la recerca mèdica en els camps de la menstruació. Igualment, es preveu que abans del curs 2024/25 s'incorporin assignatures sobre la regla i la menopausa en els estudis de Ciències de la Salut per a millorar l'atenció i acompanyament de les dones i que visquin de forma "més digna" aquesta etapa de la seva vida, ha explicat Verge.

"La menopausa és fins i tot més invisible que la menstruació. I està envoltada de molts mites i tabús. Tenim molt desconeixement sobre com cuidar de la nostra salut en aquesta etapa de la vida", ha assenyalat la consellera. El pla també preveu mesures de salut laboral, matèria que encara ha d'incorporar en major mesura la perspectiva de gènere. "Si el teu cos no està igual cada dia, per què s'espera que treballis cada dia igual?", ha plantejat.

Així, el pla apunta a portar a la concertació social mesures de salut laboral, com la millora de la ventilació o d'espais de descans o higiene, així com extrapolar el pla de flexibilització horària que ja tenen les funcionàries catalanes. Es tracta d'un permís recuperable de vuit hores a recuperar en els quatre mesos següents i que ja han utilitzat des d'octubre més de 200 dones (la majoria docents dels col·legis i instituts públics).