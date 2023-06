L'alcaldia de Barcelona es va desencallar també a Madrid: així va participar el Congrés en l'elecció de Jaume Collboni

Els socialistes eren molt pessimistes el divendres sobre les seves opcions d'aconseguir l'Ajuntament de Barcelona. El pacte entre ERC i JxCat, al costat de la negativa de Barcelona En Comú a formar part d'una operació en la qual també en formés part el PP, que demanava que els d'Ada Colau no ocupessin cap regidoria, feia preveure tant al PSOE com al PSC que el pròxim alcalde de la capital catalana seria Xavier Trias, que va ser el més votat el passat 28 de maig. Així i tot, els socialistes no es van donar per vençuts. Va haver-hi converses de tota mena amb els Comuns, que al final, just abans que comencés el ple, van anunciar que farien costat a Jaume Collboni i passarien a l'oposició. Aquesta va ser la peça que va fer que tota la resta encaixés. L'explicació de per què va acabar sortint bé, contra tot pronòstic, passa en part per Madrid, segons publica El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que aquest diari. En concret, pel Congrés dels Diputats.

"Yolanda Díaz i Ada Colau han de triar si volen que guanyi l'independentisme del fugit Carles Puigdemont o que hi hagi un alcalde socialista i constitucionalista. El mateix li diem al PP. Díaz i Alberto Núñez Feijóo s'han de posicionar", va assenyalar el divendres al matí des del madrileny carrer de Ferraz, on es troba la seu del PSOE, el secretari de Política Municipal, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. El missatge pretenia carregar sobre l'esquena de la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, el que passés a Barcelona. Jaume Collboni és investit alcalde de Barcelona amb els vots del PSC, els comuns i el PP