La consellera de Territori, Ester Capella i el d'Acció Climàtica, David Mascort, han entregat la Bandera Blava a 96 platges i 24 ports de tot el litoral català en un acte a Torredembarra (Tarragonès). El distintiu el promou la Foundation for Evironmental Education (FEE) i enguany s'han atorgat a dues platges més i a un port més respecte el 2022. Mascort ha recordat que la cura del litoral és una "feina que no s'acaba mai" i que per fer front al canvi climàtic i "ens hem de preparar com a país per seguir vivint en unes condicions dignes". Capella també s'ha referit a l'emergència climàtica assegurant que des del departament treballen perquè els ports esdevinguin "green ports", amb accions de "mitigació i adaptació al canvi climàtic".

La consellera ha insistit en uns "ports responsables tenint en compte l'àmbit econòmic, l'ambiental i el social". També ha assegurat que busquen "el menor impacte al medi, amb mesures del control de la qualitat de l'aire, l'aigua, el soroll i els residus". Capella també ha expressat que "seguiran treballant per incrementar el nombre de ports que compleixin amb els requisits ambientals" per tal de rebre aquest distintiu. De la seva banda, Mascort ha destacat que l'aigua "té un paper fonamental" en l'adaptació al canvi climàtic i ha posat de manifest "la manera de treballar conjunta" per aconseguir la qualitat a les platges, destacant la feina dels ajuntaments. Pel que fa a les banderes de les platges, 28 corresponen a la demarcació de Girona, 33 a Barcelona, 26 a Tarragona i 9 a les Terres de l'Ebre. I sobre els ports, n'hi ha 10 de la zona de Girona, 7 a la de Barcelona i 7 més a la de Tarragona i Terres de l’Ebre.