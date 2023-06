Les platges de Barcelona s'han omplert aquest divendres al vespre de gom a gom de gent per celebrar la revetlla de Sant Joan, la porta d'entrada a l'estiu. Una de les més concorregudes ha estat la platja de Sant Miquel, a la Barceloneta. Aquí s'hi han aplegat famílies, parelles o grups d'amics, tant locals com turistes. A escassos metres de la platja, a la plaça del Poeta Boscà, al barri de la Barceloneta, també s'hi ha celebrat la revetlla més tradicional amb correfoc, encesa de foguera i sopar popular a la fresca. És un dels barris de la ciutat que acullen activitats veïnals i que tenen l'espai públic com a protagonista de la nit. No han faltat, tampoc, els petards, la coca de Sant Joan i la música.

Les previsions de l'Ajuntament de Barcelona és que les platges, places i parcs de la ciutat concentrin prop de 60.000 persones aquesta nit, una xifra similar a l'any passat. Precisament per evitar molèsties als veïns, s'han 'tancat' el barri de la Barceloneta i s'han canalitzant els fluxos d'entrada a la platja pels extrems. Del barri al turisme El Julien és un dels veïns del barri que ha participat en el sopar popular de la plaça Poeta Boscà. En declaracions a l'ACN, ha explicat que és de Perpinyà però fa deu anys que viu al barri, d'on és original la seva mare, àvia i besàvia. És el primer any que participa en un sopar popular la nit de Sant Joan i li ha semblat adient venir a "fer una mica de barri" entre els veïns, ja que al barri aquesta nit hi ha encara "més turista que de costum". Dos carrers més enllà en Jordi ha sopat també a la fresca però amb la taula i les cadires a peu de carrer, just davant de la casa on va néixer. Segons ha assegurat, és una tradició que no vol que es perdi. "Antigament, les revetlles se celebraven molt al carrer, a les plantes baixes i intentem una mica el que es feia abans", ha assegurat. "No volem reivindicar un espai privat, simplement volem traslladar als fills i als nets el que era el barri antigament, perquè és divertit i fa comunió amb els veïns", ha dit. Per al Jordi, igual que per al Julien tampoc passa per alt el turisme. "Ens sentim una mica fora de lloc al nostre lloc", ha admès. A poca distància de l'ambient més veïnal la platja ofereix el contrast de la massificació. Pel passeig hi ha, sobretot, turistes, com la Kimberly, que és original dels Estats Units però ve de Lió, o la Catarina, que ve del Brasil i a qui la festa li sembla poca festa sense ball o sense música. Locals i turistes s'han esponjat per la sorra per beure i menjar i gaudir de la festa i els focs artificials. La majoria eren en grups, alguns més organitzats i altres menys, tots ells sondejats pels venedors ambulant, que durant la nit ofereixen mojitos, objectes fluorescents o pareos.