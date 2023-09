«Per què no una biquineria?», va contestar aquest dijous Jordi Roca en ser preguntat pel motiu pel qual havia escollit aquest tipus d’aliment per obrir una nova línia de negoci. La Bikineria Rocambolesc, al costat del pont Eiffel i de la confiteria i gelateria obre aquest divendres les portes al públic amb quatre tipus de biquinis amb pa de motlle esponjós a uns preus d’entre 5,5 i 7,5 euros (el Clàssic, amb pernil i formatge; l’Ibèric amb pernil ibèric, burrata i tòfona; el Pastrami amb vedella de Girona cuita 72 hores amb espècies i xucrut; i el Vegetal amb albergínia escalivada de l’hort del Mas Marroc i tòfona). També es poden adquirir sucs naturals de la IGP Poma de Girona, una indicació geogràfica protegida.

Roca va insistir en què la idea d’obrir una biquineria era molt senzilla: a ella i a la seva parella els hi agrada i en mengen sovint I va admetre que l’obertura del nou negoci havia generat molta expectació i que molta gent li havia estat demanant per saber quan obriria el local perquè tenien ganes de provar el nou producte. «Esperem que vingui tanta gent com a buscar gelats, tenim expectatives, però estem acollonits, perquè molta gent ens ha dit que vol venir», va indicar. Ale Rivas va detallar que és la primera incursió als postres salats i que no descartaven que aquesta primera experiència sortia bé a Girona, aquest tipus de local per vendre el nou producte també s’expandeixi per altres poblacions com ha passat amb les gelateries Rocambolesc.

Bikinis per banyar-se

L’establiment té una peculiaritat. A banda dels biquinis per menjar, també es poden adquirir els bikinis per banyar-se. Formen part de la primera col·lecció de roba de la nedadora i medallista olímpicaOna Carbonell. Es poden comprar en exclusiva a Girona abans del seu llançament oficial d’aquí a uns mesos. Ahir, Carbonell, present a l’acte de presentació de la biquineria, va voler jugar amb les paraules. Va admetre que era «rocambolesc» poder comprar un plat i una peça de roba, tots dos biquinis, al mateix temps.