Si no hi ha “garanties” per als investigats per terrorisme i traïció, Junts per Catalunya no votarà a favor de la llei d’amnistia aquest dimarts al Congrés dels Diputats i la tombarà. Així ho ha acordat l’executiva del partit, que s’ha reunit de forma extraordinària aquest dimarts del matí després de no aconseguir més resultats en les últimes negociacions amb el PSOE per les esmenes vives que arriben a la cambra baixa.

Fonts de la formació assenyalen la preocupació que l’actual redactat de la norma pugui deixar-ne fora el Tsunami Democràtic i el cas ‘Volhov’, després dels últims moviments dels jutges Manuel García-Castellón i Joaquín Aguirre. “Sempre hem defensat que ha d’incloure a tothom i ha de ser d’aplicació immediata”, afirmen. La formació de Carles Puigdemont considera que "la proposta d'amnistia que es vota avui no garanteix aquests dos objectius", especialment després de veure "la deriva de diversos estaments judicials per boicotejar la llei i deixar molts independentistes fora". No obstant això, encara no hi ha una decisió final presa i des de Junts mantenen la porta oberta a una entesa 'in extremis' amb el PSOE. "Encara s'està negociant i negociarem fins al darrer minut per a introduir-hi canvis per assolir aquests objectius", apunten des del partit. I conclouen al respecte: "Si aquests canvis no s'accepten, Junts no podrà votar a favor de la llei".