El portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, ha reclamat al PSOE que "si encara li queda dignitat és el moment de posar-la sobre la taula i paralitzar la tramitació de la llei d'amnistia fallida". Ho ha dit en declaracions a la premsa després del ple que ha tombat, pel 'no' de Junts, la norma i l'ha retornat a la Comissió de Justícia de la cambra baixa espanyola. Tellado també ha carregat contra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, per ho haver defensat els jutges durant el ple, després que diversos grups en qüestionessin la imparcialitat i que alguns els acusessin de prevaricar. "Els seus socis de legislatura insulten els jutges i ell calla. Això l'inhabilita per a les responsabilitats que ocupa", ha assenyalat.

Sobre el 'no' de Junts a la llei, ha afirmat que els independentistes pretenen "esprémer" el PSOE i ha preguntat si el contingut de les esmenes que aquest dimarts els socialistes no han acceptat "no ho acceptaran en uns dies" perquè "sense el suport de Junts no hi ha legislatura". "Ens preocupa la humiliació social a la qual se sotmet el nostre país", ha afegit.