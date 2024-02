Dagoll Dagom s'acomiadarà el 2024 coincidint amb els 50 anys de la companyia. Abaixaran el teló, però, per la porta gran, amb la reestrena al Teatre Victòria del seu musical insígnia, 'Mar i Cel', basat en l'obra d'Àngel Guimerà, amb música d’Albert Guinovart i text de Xavier Bru de Sala. L'espectacle es va estrenar per primera vegada el 1988 i, des de llavors, s'ha portat a escena en dues produccions diferents més: la del 2004 i la del 2014. En aquest temps, per les platees hi han passat 1.219.535 espectadors -prop de 180.000, estudiants-, amb un total de 1.300 funcions. L'estrena de la nova versió està prevista per al setembre i les entrades es posen a la venda aquest dilluns a les 10 h, coincidint amb l'inici dels càstings presencials.

Les localitats es poden adquirir a través de la pàgina web de Mar i Cel o del Teatre Victòria i es permetrà canviar-ne de dia fins al 31 de juliol de 2024 sense cost. L'obertura de la taquilla es fa de manera simultània a l'inici dels càstings presencials, que comença aquest dilluns al matí. Entre les més de 1.000 candidatures rebudes, 109 aspirants faran el procés de selecció, que culminarà amb l'elecció del repartiment que protagonitzarà la reestrena de 'Mar i Cel'. El musical insígnia de la gran companyia teatral catalana 'Mar i Cel' suposa el pal de paller de la trajectòria artística de Dagoll Dagom, un espectacle que no només va marcar un abans i un després en la companyia, sinó que també ho va fer en els musicals a Catalunya. La incipient companyia, esperonada per l'èxit que havia tingut l'opereta 'El Mikado' l'any 1987, van decidir tirar-se a la piscina i convertir una obra en vers clàssic de Guimerà i reconvertir-la en un musical. "Ens deien que estàvem bojos, però les institucions ens van ajudar, sense grans convenciments i vam jugar-nos el tot per tot, vam invertir-hi tot el que teníem", recorda en una entrevista a l'ACN la productora executiva de Dagoll Dagom, Anna Rosa Cisquella. Alhora, reconeix que "si no hagués funcionat, haurien hagut de plegar". "Però va sortir bé i es va convertir en el gran musical en català", assegura. Més d'un any després de començar a pensar-hi, 'Mar i Cel' es va estrenar al Teatre Victòria l’any 1988 i, molt de pressa, va esdevenir un èxit. Fins al 1990, la van veure més de 350.000 persones en 352 funcions. La producció va tornar a escena el 2004 i, fins al 2006, van passar pels patis de butaques del TNC i el Victòria 325.000 espectadors en les 374 funcions. El 2007 l’espectacle musical va viatjar fins a l’estranger, a l’Òpera Halle, a Alemanya, on se’n van representar 14 funcions amb més de 10.000 espectadors. L'obra també es va traduir al castellà i 'Mar y Cielo' va arribar a Madrid, Bilbao i Saragossa el 1990, amb 146 funcions i 191.000 espectadors. El 2006 va tornar a la capital espanyola amb 85 funcions i 36.540 persones. L’última de les vegades que la companyia l’ha portat fins a escena va ser el 2014, també al Victòria, amb 356 funcions a les quals van assistir 306.927 persones de públic. Es va representar per última vegada el 2016. Gonyalons, Crosas i Batalla en el primer repartiment Entre les bambolines dels seus escenaris hi han debutat desenes d'actors que, posteriorment, s'han consolidat com a intèrprets de primer nivell. És el cas, per exemple, d'Àngels Gonyalons, que interpretava el paper protagonista de Blanca en el primer 'Mar i Cel', el del 1988. Carme Cuesta la va substituir en funcions de la mateixa producció. També conformaven el repartiment Roser Batalla i Pep Cruz. El paper protagonista d'aquest relat de pirates i cristians, que aborda la confrontació persistent entre cultures i religions, el va encarnar Carlos Gramaje, que també va interpretar a Saïd en la nova producció que la companyia va fer el 2004. En aquesta nova versió, Elena Gadel va ser-ne la protagonista, al costat de cares llavors anònimes per al gran públic com Anna Moliner o Salva Racero -que es convertiria després en el cantant de Lax'n'busto. Finalment, en l'última de les versions que Dagoll Dagom ha portat a l'escenari han repetit actors com Pep Cruz -en el paper de Joanot-, al costat d'un Saïd interpretat per Roger Berruezo, una Blanca encarnada per Ana San Martín o la dona morisca a càrrec d'Elena Tarrats. Carlos Gramaje també va substituir en algunes funcions a Roger Berruezo el 2014, una circumstància que va fer que hagi participat en totes les produccions fins ara.