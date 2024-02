El Departament de Drets Socials ha presentat aquest dijous un cercador web d'uns 1.800 centres per a la gent gran a Catalunya i on es pot consultar el temps mitjà d’espera per accedir-hi. Així, es poden trobar les residències, habitatges tutelats, centres de dia i serveis d’àmbit rural (SAIAR), tant amb places públiques com privades o privades amb prestació econòmica vinculada (PEV). Des de la conselleria han indicat que un 40% de les residències amb places públiques, concertades o amb PEV tenen un temps mitjà d’espera de menys d’un any; el 42%, d’entre un i tres anys i el 17%, de més de tres. Hi ha unes 12.000 persones a Catalunya que han demanat una plaça residencial i no en tenen.

El nou cercador, que inclou de moment uns 1.800 centres, incorpora informació de cada equipament, com la disponibilitat, la titularitat, les places o els serveis que ofereix, a més de fotografies. La directora general de l'Autonomia Personal, Marta Segura, ha destacat que aquesta iniciativa és la “primera baula” d’un procés de transparència i que en les properes setmanes incorporaran a la web informació sobre les inspeccions que s’han fet en els centres, tot i que no seran les actes per un tema de confidencialitat. Segura ha avançat que volen anar encara “més enllà” i que en el futur els usuaris tinguin un espai privat per gestionar la llista d’espera als centres a través de la web. De moment, però, la web actua com a cercador. Un altre projecte és replicar aquesta eina als serveis adreçats a persones amb discapacitat i, també, persones amb problemes socials derivats de malalties mentals. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha recalcat que aquesta web respon al “compromís amb la transparència” del departament i al treball perquè les persones puguin decidir on volen ser ateses. Campuzano ha subratllat que el departament està creant noves places de residències davant les llistes d’espera per accedir-hi, un dels principals problemes del sistema social. Actualment hi ha unes 12.000 persones en llista d’espera sense plaça i aquí caldria afegir-hi les que estan en una residència però voldrien canviar de centre. Des del departament han puntualitzat que la llista podria estar “sobreinflada” pel fet que a Catalunya no es penalitzi si es renuncia a una plaça, de manera que hi ha persones que s’hi apunten de forma anticipada coneixedors que l’espera és llarga, segons han exposat. La conselleria calcula que serien unes 6.000 persones en sentit “estricte” que esperen plaça i no en tenen.