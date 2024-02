Pere Aragonès s'ha mostrat confiat aquest dijous que la llei d'amnistia, que ha qualificat de "sòlida" i "robusta", es podrà aplicar "en tota la seva amplitud" perquè és "plenament constitucional i compleix la normativa europea". En declaracions a EiTB el president de la Generalitat ha admès, però, que "no serà d'aplicació immediata" i que "serà necessari batallar en alguns casos". El cap de l'executiu català ha defensat també el referèndum com a eina "democràtica" per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya i ha desitjat que aquesta sigui la legislatura "per a la llibertat" dels pobles català i basc, del qual ha dit que no s'oposaria a que també celebrés un referèndum "si aquesta fos la seva voluntat".

Sobre les converses que el PP va mantenir amb ERC per intentar fer president Alberto Núñez Feijóo Aragonès ha reiterat el missatge que ja va donar la secretària general del partit, Marta Rovira. "Estem a les antípodes del PP", un partit que "sap que sempre trobarà la mateixa resposta a ERC i a una part molt important de la societat catalana davant de qualsevol intent de pacte: no". Aragonès ha afirmat que ERC plantejaria el referèndum d'autodeterminació que defensa a qualsevol govern, inclòs un del PP, però ha puntualitzat que una cosa és això, i una altra "molt diferent" les aliances parlamentàries. Alhora ha denunciat la "gran hipocresia" del PP que "inflama" els carrers a Madrid contra una amnistia "necessària" per aturar la repressió "que ells van avalar" i ha afirmat que tot plegat respon a una estratègia dels populars per "desgastar el PSOE". "El que menys els importa és el futur de Catalunya", ha reblat.