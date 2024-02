Centenars de pagesos, productors de cítrics i l'horta, de les Terres de l’Ebre bloquegen aquest divendres al matí l'N-340, al límit entre Catalunya i el País Valencià, com a protesta per la competència deslleial. Ho han fet després d'una marxa lenta per l'N-340 i que dona continuïtat a les protestes del sector agrícola i ramader dels últims dies.

Els tractors provinents del Montsià, el Baix Ebre i el Baix Maestrat (País Valencià) provoquen circulació amb retencions a l’alçada d’Alcanar a la N-340. L’objectiu, apunten fonts dels pagesos, és tallar l'N-340, tot i que alguns també volen anar cap a l’AP-7.