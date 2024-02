La tinent fiscal del Tribunal Suprem (TS) ha conclòs que no hi ha indicis suficients de criminalitat per investigar per terrorisme l'expresident Carles Puigdemont i el secretari quart de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, en el 'cas Tsunami'. "En aquest moment processal no existeixen indicis que permetin afirmar que Carles Puigdemont participés en la fundació o planificació de les accions de Tsunami Democràtic. El magistrat instructor es limita a efectuar conjectures sense base fàctica", ressalta la fiscalia en l'informe final. D'aquesta forma, la Fiscalia del Suprem demana l'arxivament de la causa i la seva devolució al Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional perquè finalitzi la investigació.

"L'examen detallat dels indicis afirmats pel magistrat instructor revela que en realitat ens trobem davant de meres conjectures o sospites que no permeten l'atribució de cap fet delictiu a Carles Puigdemont", relata l'informe. Des del Ministeri Fiscal remarquen que "cap dels fets que s'assenyalen com a indicis" permeten inferir "de manera raonable" la participació de l'expresident de la Generalitat a la plataforma Tsunami Democràtic. "Semblant, més aviat al contrari, que descarten aquesta intervenció", agrega. En el cas del diputat Wagensberg, que va marxar "temporalment" a Suïssa aquest mes de gener, la fiscal indica que la lectura dels missatges que se li atribueixen posen en relleu que era "consultat" sobre temes com comunicats o xarxes socials per contribuir al llançament del moviment. Tot i això, la tinent fiscal apunta que aquest fet no permet situar-lo a la cúpula de l'organització, tal com apuntaven algunes recerques policials. En el seu informe, la tinent fiscal recorda que no n'hi ha prou amb qualsevol "sospita, conjectura o possibilitat" per atribuir la participació en un delicte. Segons afirma, cal que hi hagi indicis ''fundats i seriosos", una imputació "clara i concreta", o "suport probatori". "La doctrina d'aquesta Sala sobre això exigeix la constatació d'allò que es denomina un 'nivell d'indicis qualificats' sobre l'existència del delicte i la participació de la persona aforada en aquest", resumeix. La tinent fiscal coincideix d'aquesta manera amb el criteri del ponent de l'informe inicial, que també era contrari a investigar Puigdemont per terrorisme. Ara bé, aquest informe va ser rebutjat per una majoria de 12 a 3 en la junta de fiscals del TS a principis de febrer. En aquella ocasió, van desmarcar-se d'un informe presentat pel ponent, Álvaro Redondo, que era contrari a investigar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per terrorisme en la causa de Tsunami Democràtic. Aquest pas va fer que hagués d'intervenir la tinent fiscal, que s'ha mostrat també contrària a l'acusació de terrorisme.