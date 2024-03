La CUP no veu “marge d’entesa” amb el Govern pels pressupostos del 2024 i així ho ha traslladat en la reunió que han tingut aquest divendres al matí al Palau de la Generalitat. És per això que els anticapitalistes plantejaran a les seves bases que ratifiquin la presentació d’una esmena a la totalitat als comptes de la Generalitat. En declaracions a l’ACN i TV3 a la sortida de la trobada, la diputada Mar Ampurdanès ha lamentat que l’executiu no hagi acceptat unes propostes que consideraven “assumibles” i ha reiterat el ‘no’: “No veiem marge d’entesa amb un Govern que viu de les engrunes del PSC”. I ha denunciat que aquest pacte representa “continuisme d’un model de país fracassat”.

