Així és la motxilla de 2 euros d'Ikea amb les mides perfectes per viatjar amb avió

Ja hi ha moltes persones emocionades amb les pròximes vacances. Sigui pel pont de maig per als més afortunats o sigui a l'estiu, hi ha qui ja està en plens preparatius. Reservar un vol, un bitllet de tren, triar un hotel o un apartament turístic, inscriure's en una visita guiada, buscar què veure en el lloc de destinació... I, obvi, fer la maleta.

Recentment, ha tingut molt d'èxit una motxilla d'Ikea que costa 1,99 euros. En el seu interior s'hi pot encabir tot el necessari per a una petita escapada, cap de setmana o fins i tot els objectes quotidians essencials per anar al col·legi o a la feina, com el tàper, l'ordinador, una tauleta electrònica, un estoig, etcètera. Les mides són de 24 centímetres de llarg, 8 centímetres d'ample i 34 centímetres d'alt. La capacitat és de 9 litres de volum.

Aquesta es la motxilla Pivring d'Ikea / IKEA

A l'exterior de la part davantera inclou un compartiment amb una malla, ideal per portar coses que cal tenir a mà, com la crema solar, la guia de viatges o una gorra. Per ampliar la seva funcionalitat, a més de les corretges regulables per a l'esquena, també té dues nanses en la part superior que permeten carregar-la a manera de bossa de mà. Els fabricants del producte indiquen que està composta 100% de polièster, en la seva majoria, reciclat. Encara que el teixit és lleuger, és resistent a l'aigua.

En resum, una motxilla perfecta per al dia a dia, per a una excursió o per posar un parell de mudes en un viatge d'un parell de dies.