L’Audiència de Madrid ha confirmat l’arxivament de la querella que l'expresident del Barça Sandro Rosell va presentar contra l'excomissari José Manuel Villarejo per haver orquestrat un pla per implicar-lo en la trama delictiva que el va portar a la presó, mitjançant proves falses. Tot plegat s'emmarcaria en l'anomenada 'Operació Catalunya'.

En el seu escrit, el tribunal, com ja va fer el magistrat del jutjat d’instrucció número 13 de Madrid, apunta que la querella no aporta cap dada que permeti perfilar una conducta delictiva per part de Villarejo o els altres tres querellats. Així, ha considerat que no aporta "res" que permeti sostenir cap imputació contra ells i que la investigació seria “prospectiva”.

El jutge i ara el tribunal consideren que la imputació es fa “sota el mantell d'una sèrie d'apreciacions subjectives a partir de fets o dades que s'obtenen de mitjans de comunicació tant escrits com audiovisuals, però sense delimitar cap conducta respecte als aquí querellats”.

Rosell es va querellar per delictes d'organització criminal, falsedat en document oficial, acusació i denúncia falsa, malversació de fons públics i detencions il·legals contra Villarejo, dos inspectors de la policia i el que va ser agregat de l'FBI a l'ambaixada dels Estats Units a Madrid.

L'expresident del Barça els considera responsables directes d'incriminar-lo en la causa que el va dur a estar dos anys ingressat en presó preventiva, però el tribunal diu que les afirmacions de Villarejo als mitjans o al Congrés no són creïbles perquè està investigat en diverses causes.

El jutjat d’instrucció 13 de Madrid va interrogar a com investigat a Villarejo i també a l'exinspector Antonio Giménez Raso i a l'inspector de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Financera (UDEF) Alberto Estévez. Cap va admetre cap irregularitat i els dos agents es van desvincular de saber res de Villarejo.