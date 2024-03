La manifestació del 8-M convocada a Barcelona sota el lema 'Juntes contra les precarietats, les fronteres i el genocidi' ha arrencat a les sis de la tarda des dels Jardinets de Gràcia. Centenars de persones es concentraven abans de l'hora en aquest punt de la ciutat cridant consignes de caire feminista i amb ganes de prendre part de l'esdeveniment. Està previst que la caminada s'adreci des del punt inicial fins a l'Arc de Triomf, on s'espera que a les vuit del vespre hi hagi els parlaments i els actes finals, amb actuacions musicals incloses. L'organització ha dissenyat una manifestació amb sis blocs, encapçalats per un primer de dones, lesbianes i trans i seguits per un altre de dones, lesbianes i trans amb diversitats funcionals.

Al darrere d'aquests dos primers blocs hi havia organitzacions de dones, lesbianes i trans de països i territoris en conflicte; organitzacions de dones, lesbianes i trans migrades i racialitzades; organitzacions, entitats col·lectives feministes no mixtes de pobles, barris i ciutats de Catalunya, i sectors no-mixtes dels moviments socials. També a la part del darrere hi havia homes que s'han afegit a la convocatòria.

Moments previs a l'arrencada de la manifestació ha arribat fins a la concentració una altra manifestació més petita de professionals del sexe enarborant paraigües vermells, que s'han unit a la grossa cridant consignes com 'Sense les putes no hi ha feminisme' i sostenint una pancarta on es podia llegir 'Ni víctimes, ni criminals. Putes i activistes en lluita'.

Entre els manifestants hi havia cartells on es podien llegir insígnies com ara 'Migrantes en lluita', del col·lectiu Sindihogar, o d'altres que recordaven les víctimes de violència de gènere.