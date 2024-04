Una desena de famílies d'Olvan denuncien que els fan fora de casa tot i haver pagat sempre el lloguer: "És un malviure"

Una desena de famílies que viuen de lloguer a l'únic bloc de pisos d'Olvan denuncien que el propietari els vol fer fora de casa tot i haver pagat sempre el lloguer. Alguns fa més de 10 anys que hi resideixen, però ara veuen com els seus pisos estan anunciats en immobiliàries sense poder-hi fer res. "El propietari té un deute amb el banc i es vol treure els pisos de sobre", lamenten.

Això, diuen, és un greu problema en un poble com Olvan, que no arriba als 1.000 habitants i on no hi ha cap més opció de lloguer.

El Jordi viu en un dels pisos afectats, a Olvan / ACN/Nia Escolà

Per l'alcalde, Sebastià Prat, el missatge és molt clar: "No hi ha cap alternativa. Lamentablement no tenim lloguer al poble". Per tot plegat, els afectats asseguren que no marxaran i que, en tot cas, els hauran de treure "a la força".