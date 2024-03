Junts, a Aragonès: "O hi ha una proposta sòlida de pressupostos, o li pertoca convocar eleccions"

Junts ha fet un "últim intent" per negociar els pressupostos de la Generalitat. En ple debat a la totalitat al Parlament aquest dimecres, el president del grup, Albert Batet, ha lliurat al president Pere Aragonès un nou document amb mesures en fiscalitat o desburocratizació per a facilitar l'aprovació dels comptes, i ha insistit que "hi ha marge".

En aquest sentit, Batet ha llançat un ultimàtum: "No poden allargar aquesta agonia. O hi ha una proposta sòlida de pressupostos, o li pertoca convocar eleccions. Què més li falta per veure que així no es pot seguir?". Des del Govern apunten que les propostes de Junts no són noves, i critiquen que, igualment, s'hagin exposat en faristol i no durant les reunions prèvies.

En la seva intervenció per defensar l'esmena a la totalitat, Albert Batet s'ha dirigit al president Aragonès per a dir-li que "no es poden dirigir responsabilitats" i que "hauria d'haver vingut pactat de casa". Malgrat això, li ha allargat la mà per "redreçar el rumb del Govern" en un "últim intent". Les mesures passen sobretot per la fiscalitat, la desburocratització o la llengua catalana, però amb lleugers canvis, "reduint" i no suprimint l'impost de successions.

"Junts els hi fem una última proposta, un últim intent", ha defensat el president del grup parlamentari de Junts, que ha justificat la "greu situació" que travessa Catalunya. Però ha advertit que el país "no pot continuar així" i que, si no hi ha un "canvi de rumb", el president hauria de convocar eleccions "per un mínim de patriotisme".

Albert Batet ha denunciat que el Govern "no ha volgut negociar amb Junts", sinó que "ha buscat una simple adhesió". En aquest sentit, ha retret al Govern que només hagi celebrat quatre reunions amb el seu grup i que la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, només assistís a la primera de les trobades.

"A més de tard, aquests pressupostos arriben malament, sense els suports necessaris per aprovar-los, ni tan sols perquè continuïn el tràmit parlamentari", ha afirmat Batet, que ha criticat que el Govern "ha estat incapaç d'aconseguir els vots fruit de la seva debilitat, manca de lideratge i manca de diàleg amb els grups parlamentaris".

El nou document

En la seva proposta inicial, Junts plantejava la bonificació al 99% de l'impost de successions per a cònjuges, descendents i ascendents. En canvi, en el nou document es parla simplement d'una "reducció" d'aquesta taxa, sense especificar el percentatge de bonificació. També proposen deflactar un 5% tots els trams de l'IRPF i incrementar els límits personals un 7,5%. En el conjunt del document, el grup ha passat de 114 propostes a 19.

Des del Govern apunten que les propostes de Junts no són noves, i critiquen que, igualment, s'hagin exposat en faristol i no durant les reunions prèvies. De la mateixa manera, reiteren que el grup de Batet no ha tingut mai la predisposició de negociar de debò ni aprovar els comptes.