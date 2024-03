Aragonès assegura que el 12-M caldrà escollir entre un president per a Catalunya o un delegat de la Moncloa

El president de la Generalitat i futur candidat d'ERC a les eleccions al Parlament del 12-M, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dissabte que en els propers comicis s'haurà de decidir entre un president per a Catalunya o un delegat de la Moncloa.

Durant l'acte 'Guanya Catalunya' al Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya UPC), el republicà ha explicat que també caldrà decidir entre aquelles formacions que aposten per la irresponsabilitat, que davant dels problemes miren cap a una altra banda i que no donen suport als pressupostos "més alts de la història" o entre partits com ERC que "treballen sense descans nit i dia per generar aliances".

Aragonès ha dit que el PSC no assegurarà el traspàs de Rodalies o la defensa del català.