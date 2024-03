Cau un grup criminal dedicat a assaltar domicilis de Catalunya, Astúries i Cantàbria

Una operació conjunta de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil ha permès desmantellar un grup criminal dedicat a assaltar domicilis de Catalunya, Astúries i Cantàbria. L'operació policial ha finalitzat amb nou detinguts –set homes i dues dones- com a presumptes autors de 22 delictes de robatori amb força a domicili, 13 a Catalunya, sis a Astúries i tres a Cantàbria.

Els indicis recopilats en el decurs de la investigació van permetre acreditar el 'modus operandi' d'aquesta organització criminal, que sovint actuava per separat: els pispes forçaven alguna de les finestres dels domicilis per irrompre a l'interior i utilitzaven majoritàriament el transport públic per desplaçar-se als municipis on cometien els robatoris.