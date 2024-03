Els funcionaris de presons aixequen els bloquejos als centres penitenciaris però alerten que hi haurà noves protestes

Els funcionaris de presons han aixecat els bloquejos que han mantingut al llarg de tota la jornada a diversos centres penitenciaris de Catalunya per protestar per la mort dimecres d'una cuinera a mans d'un pres que posteriorment es va suïcidar. Els treballadors han alertat, però, que hi haurà noves protestes els pròxims dies. En tots els centres penitenciaris s'han repetits patrons similars, amb treballadors de les presons concentrats a l'exterior i esperant que arribés el relleu de la guàrdia de nit que va entrar a treballar ahir a la nit i que no ha pogut sortir fins ara perquè al matí no hi havia el personal necessari.

La situació ha comportat que uns 5.000 presos segons els càlculs del Departament de Justícia hagin hagut de romandre tot el dia a les cel·les, en una situació que tant l'executiu com el sindicats admeten que ha tensat l'ambient a l'interior dels centres.

Els sindicats demanen la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, als quals ja no consideren interlocutors vàlids. La roda de premsa que ambdós han fet a la tarda on han considerat que dimitir "seria el més fàcil però no el més adequat", en paraules d'Ubasart, no ha ajudat a millorar la situació. Per això demanen nous negociadors per solucionar el conflicte i alerten que mentre no n'hi hagi, les protestes persistiran.

Els treballadors de les presons han decidit aixecar els bloquejos aquesta nit i, segons ha explicat a l'ACN el portaveu de IAC-CATAC Carles Membrado, el cap de setmana es preveu com un període de "reflexió", a l'espera que l'executiu català faci algun moviment.

Un dels fets que ha influït en la decisió és que el cap de setmana és el moment en què els presos tenen contactes amb les famílies. Els treballadors han valorat que bloquejar aquests contactes podria haver tensat encara més la situació a l'interior de les presons i posar en risc la integritat dels companys que hi estiguin treballant.

Tot i això, la portaveu d'UGT a la presó de Brians, Núria Nasarre, ha explicat que aquest dissabte probablement hi haurà protestes a la presó de Quatre Camins i al Centre Penitenciari de Joves. No ha descartat, a més, que n'hi pugui haver en algun altre centre.