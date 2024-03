Justícia confirma que no hi ha bloquejos a les presons i que es podrà fer vida ordinària si no hi ha canvis

El Departament de Justícia ha confirmat aquest diumenge que no hi ha bloquejos a les presons i que es podrà fer l’activitat ordinària pròpia del cap de setmana als centres penitenciaris catalans si no hi ha canvis. Per tant, es podran fer les visites amb familiars que dissabte no es van poder fer als centres de Quatre Camins i Joves, a la Roca del Vallès, i a la presó de dones, coneguda popularment com a Wad-Ras, a Barcelona.

Els funcionaris de presons van acordar dissabte a la nit aixecar el bloqueig iniciat al matí i per ara no han reprès les protestes, però s’espera que es reprodueixin el dilluns. Uns 1.200 interns van romandre a les cel·les dissabte. En el cas del centenar d’internes de Wad-Ras, no sortien des de dijous al vespre.