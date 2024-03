Puigdemont llança la seva candidatura amb la promesa de reprendre la via unilateral si falla el diàleg

Carles Puigdemont llança la seva aposta electoral amb un missatge desafiador a l'Estat: promet una legislatura per culminar el procés d'independència i es reserva la possibilitat, sense concretar, d'emprendre la via unilateral si el Govern dilata la negociació sobre el referèndum pactat. A més, desafia l'Estat a aturar-lo a la investidura, a la qual assegura que acudirà si té majoria. Amb aquests tres desafiaments, l''expresident' ha presentat batalla en una conferència a Elna (a la localitat del sud de França des de la qual van sortir les urnes de l'1-O) basada a mostrar-se disposat a anar a totes davant del que ha descrit com a vies de pactisme resignat o de tornada a l'autonomisme.

El missatge oficial ha estat el de la candidatura a la Generalitat, amb què Puigdemont renuncia als seus plans inicials de tornar a ser eurodiputat. El líder de Junts ha defensat aquesta decisió perquè considera que es donen les circumstàncies després de l'amnistia i el pacte d'investidura amb el PSOE i perquè considera que ho ha de fer per “responsabilitat”.

La conferència no ha decebut els fidels, que han abarrotat la sala de conferències del consistori d'Elna i un espai exterior. Puigdemont ha evitat el xoc directe amb ERC en tot moment, però sí que ha llançat missatges clarament dedicats als republicans quan ha denunciat el diàleg estèril i ha criticat la via dels indults davant la de l'amnistia, de la qual s'ha penjat la medalla de la consecució. També ha marcat distància amb Esquerra quan ha defensat celebrar un referèndum d'autodeterminació, i no un referèndum o una consulta que poden acabar portant, ha ironitzat, a votar un altre Estatut.