Carles Puigdemont confirma que serà el candidat de Junts el 12-M: "Volem acabar la feina"

"Volem acabar la feina". Carles Puigdemont ha oficialitzat amb aquestes paraules des d'Elna, a la Catalunya Nord, que serà el candidat de Junts a les eleccions del 12 de maig. Un repte que implica que quedi fora de les eleccions europees del 9 de juny, però davant del qual no podia dir que 'no', ha dit. Es converteix en cap de cartell per "fer possible la restitució de la presidència il·legalment destituïda pel 155" i promet que "deixarà definitivament l'exili" i tornarà a Catalunya si té una majoria parlamentària per a ser investit encara que pugui ser detingut.

L'escenari escollit per l'anunci de Puigdemont ha estat una conferència a l'Ajuntament d'Elna, municipi on ha estat rebut per un miler de persones al crit de 'president' i amb aplaudiments. Amb ell, també hi era la plana major de Junts, encapçalada per Jordi Turull, secretari general del partit, el també eurodiputat Toni Comín i Laura Borràs, Albert Batet, Joaquim Forn i Xavier Trias, entre d'altres.

L'expresident Carles Puigdemont durant la conferència a Elna aquest dijous / acn/Jordi Borràs

L'aprovació de la llei d'amnistia va obrir la porta perquè Puigdemont, que viu a Bèlgica des del 2017 i és eurodiputat, es plantegi tornar a Catalunya després de sis anys i mig. Ja el mateix dia que Pere Aragonès va anunciar que avançava les eleccions catalanes, inicialment previstes per al 2025, el líder de Junts va explicar que li faria "il·lusió" ser al debat d'investidura, però no va concreta si seria el cap de llista, mentre que des del partit es va assegurar que es treballaria perquè l'expresident fos el seu cap de llista.

A Elna, vuit dies després, Puigdemont ha oficialitzat el 'sí' a ser el principal reclam de la candidatura. La sala de l'ajuntament on ha tingut lloc la conferència ha quedat petita i, de fet, les primeres paraules de l'expresident català, just després de les del batlle Nicolas Garcia, han estat per agrair a Elna la seva aportació a la història de Catalunya. Seguidament, ha retret a Aragonès la data escollida pels comicis - "Ens trobem davant d'un calendari electoral imprevist i sobtat i que ens obliga a prendre decisions transcendents en molt poc temps", ha dit- i ha desglossat els motius que l'han dut a ser el candidat el 12-M, cita a la qual es presentarà com “el candidat de la restitució”.

Persones, esperant per entrar a l'Ajuntament d'Elna per escoltar la conferència de Puigdemont / EFE/Enric Fontcuberta

L'ara eurodiputat ha justificat la seva decisió d'encapçalar la llista de Junts perquè diu que “no podria explicar que, després de sis anys i mig defensant la presidència l’exili, ara que s’obre l’oportunitat de fer possible la restitució, defugís aquesta responsabilitat”. I, “per no deixar dubtes al respecte” ni deixar marge a “especulacions interessades”, ha remarcat que “renuncia” a formar part de la llista a les eleccions europees.

L'objectiu és, apunta, “culminar amb èxit el procés d’independència que vam engegar l’octubre del 2017” i tot i que la seva serà la llista d'un partit vol que la seva candidatura vagi "més enllà" de les sigles de Junts per Catalunya. La seva aposta seria per una “llista unitària” com la que va ser en el seu moment Junts pel Sí, però ha admès les “resistències” d’ERC.