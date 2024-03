Concentració a Ripoll per denunciar polítiques discriminatòries i a favor de la igualtat i la convivència

Una trentena de veïns i veïnes de Ripoll s'han concentrat aquest dissabte davant de l'Ajuntament coincidint amb el Dia Internacional contra el Racisme i la Xenofòbia el 21 de març. Després de desplegar dues pancartes amb missatges com 'Totes som ripolleses' i 'Ripoll antifeixista i antiracista', han llegit un manifest on s'ha denunciat les diferents formes de racisme - "Racisme és posar traves i allargar el procés d'empadronament de persones nouvingudes per evitar que tinguin accés a serveis bàsics", han esmentat a tall d'exemple en relació a la polèmica amb les polítiques del govern local d'extrema dreta. També han fet una crida a la convivència i a posar fi a discursos i actituds basades "en la por, ignorància i els perjudicis".

La concentració, que ha transcorregut sense incidents, ha comptat amb diferents participants que han llegit el manifest. "Som conscients que ens trobem des de fa uns mesos en el punt de mira. L'extrema dreta en forma d'independentisme excloent ha aterrat a l'Ajuntament i són ells mateixos els que se senten interpel·lats quan fem una concentració antiracista", han dit. En la lectura, també han denunciat algunes de les pràctiques que consideren que van en contra dels drets bàsics de la població, com és "culpabilitzar a les persones migrades del col·lapse de serveis sanitaris o serveis socials" quan en realitat, han afegit, són les retallades i privatitzacions que s'han fet amb les polítiques socials.

La lectura del manifest / Lourdes Casademont

Entre els assistents, hi havia Soukayna El abdi, presidenta de l'associació Joventut Marroquina del Ripollès, que ha assegurat que en els últims mesos el col·lectiu immigrant -no només la comunitat musulmana- pateix "més discriminacions". En aquest sentit, ha subratllat que en una societat "democràtica i tolerant" ja no s'hauria d'haver de lluitar per drets bàsics: "És un dret bàsic viure en convivència i harmonia, no haver preocupar-se per si no et pots empadronar perquè ets marroquí, drets bàsics per ser el que ets".

L'acte també ha volgut ser una crida a la tolerància i a la convivència "on tothom pugui viure plenament".