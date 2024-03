Quanta aigua consumeix el teu municipi? Consulta-ho aquí

Municipis de les comarques centrals que es troben en situació d’emergència per sequera des del gener passat s’han posat les piles per situar el consum d’aigua per sota dels 200 litres de mitjana permesos per habitant i dia. Tot i que en la majoria dels casos en què se sobrepassava el límit, la situació ha estat corregida, encara hi ha algun municipi que els sobrepassa. Vols conèixer quants litres d'aigua consumeix el teu municipi per habitant i dia? Comprova-ho a la taula que trobaràs a continuació:

Consums d'aigua per habitant i dia als municipis de la regió central / Font: ACA / Elaboració: Regió7