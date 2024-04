Tomàs Molina diu que "aportarà el sentit comú d'un home del temps clàssic" a la política

Tomàs Molina, flamant candidat d'Ara Repúbliques, la coalició d'ERC a les europees, ha dit que "aportarà el sentit comú d'un home del temps clàssic" a la política. Molina serà el número quatre de la llista i ha justificat el seu fixatge en un context d'emergència climàtica. "Cal compromís. És imprescindible que ens adaptem al canvi climàtic", ha insistit. El meteoròleg seguirà treballant a TV3, però ja no sortirà en pantalla. El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha dit que Molina representa "el prestigi i el coneixement que volem posar al servei del país". Junqueras no ha volgut pronunciar-se sobre si l'actual eurodiputat d'ERC, Jordi Solé, tindrà un lloc a la candidatura pel Parlament Europeu.

Després d'anunciar diumenge passat que Molina seria candidat d'ERC a les eleccions europees, aquest dimarts ERC ha organitzat una roda de premsa per presentar-lo. Molina ha apuntat que va veure que "les coses no s'estan fent prou bé" i per això va decidir fer el pas endavant. També perquè creu que falta "sentit comú". Per això ha defensat "parlar, arribar a consensos i treballar en equip". El candidat ha manifestat la necessitat d'adaptar-se al canvi climàtic. "Jo miro el futur, si el veus o el preveus, et pots preparar", ha assenyalat.

L'home del temps ha explicat que ja ve "amb unes idees i conviccions", però que s'asseurà abans amb representants del partit per "escoltar, aprendre i aportar". Tot i això, ha valorat alguns aspectes de la sequera afirmant que els respectius governs "ho han fet bé". "Segueix sortint aigua i portem molt temps sense ploure", ha dit. I ha posat deures: més infraestructures per seguir tenint aigua, millorar la reutilització i reduir-ne la dependència. Sobre la gestió d'aquest element, Molina ha comentat que "cadascú ha d'utilitzar la seva aigua, no podem dependre de la dels altres".

Les darreres eleccions Ara Repúbliques va treure tres diputats al Parlament Europeu i Molina serà el número quatre. Sobre la possibilitat de no sortir com a representant, el meteoròleg ha dit que "no és rellevant". "Quan faig alguna cosa és perquè crec que ho he de fer. Hi ha coses que es poden fer des de Catalunya, però necessiten Europa", ha valorat. La número u, Diana Riba, ha comentat que esperen aconseguir més eurodiputats que fa cinc anys a causa de la pujada del BNG i EH Bildu en les darreres cites electorals.

Junqueras respon a Solé que "està d'acord que la política no és sempre justa"

Davant els mitjans, Junqueras també ha respost el missatge a X de l'actual eurodiputat de la formació, Jordi Solé, just després que es fes públic que Molina seria el número quatre. Solé afirmava que "ningú va dir que la política fos sempre justa", ja que probablement ell quedarà fora de la cambra. "Estic d'acord que la política no sempre és justa", ha expressat Junqueras sense desvelar si formarà part de la llista o no. Sí que ha matisat que "tindrà un gran recorregut al servei d'aquest país" i li ha "enviat una abraçada", afirmant que seria "recíproca".