Mascort compareixerà el divendres 19 al Parlament per donar explicacions de la situació de la sequera

El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, compareixerà el pròxim divendres 19 d'abril a les nou del matí al Parlament per a donar explicacions sobre la situació de la sequera, segons fonts parlamentàries. Aquest dilluns, la Mesa de la Diputació Permanent ha aprovat la petició del PSC, que reclamava que comparegués "amb caràcter urgent i immediat". Aquell mateix dia també es debatrà i convalidarà el decret que va aprovar el Govern el passat 26 de març de suplement de crèdit i mesures financeres per pal·liar els efectes de la sequera i l'emergència climàtica. L'ordre del dia quedarà obert a altres decrets que pugui aprovar el Consell Executiu durant els pròxims dies.

El decret aprovat fa dues setmanes busca garantir 145,2 milions en inversions i ajudes per pal·liar la situació actual de sequera. Inclou 30 milions per finançar possibles accions per aportar aigua al sistema d'abastament de les conques internes com ara el transport d'aquest recurs amb vaixells i o l'ús de dessaladores portàtils. A banda, contempla 27,5 milions per ampliar l'Estació de Tractament d’Aigua Potable del Besòs; 18,6 milions per crear pous profunds i millorar la xarxa; 50,5 per ajudar el sector primari; o nou milions més per intervencions en matèria de prevenció d'incendis forestals.