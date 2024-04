Puigdemont veu cada cop "més a prop" el seu retorn a Catalunya: "En aquestes eleccions vaig a totes, no hi ha un pla B"

L'expresident Carles Puigdemont assegura que veu cada cop "més a prop" el seu retorn a Catalunya amb la celebració de les eleccions catalanes i els avenços perquè s'apliqui de forma definitiva la llei d'amnistia. En una atenció als mitjans des del Parlament Europeu de Brussel·les, el dirigent de Junts ha subratllat que en aquests comicis catalans va "a totes" i que "no hi ha un pla B". Al seu torn, l'eurodiputat de Junts, Toni Comín -que aquest dimarts ha estat escollit a les primàries del grup per liderar la formació a les europees- ha celebrat el suport que ha rebut i ha volgut mostrar el seu compromís per "complementar" la veu del país davant la UE, tot desitjant que el nou Govern estigui liderat per Puigdemont.

En qualsevol cas, Puigdemont ha volgut deixar clar que complirà el seu mandat d'eurodiputat "fins al darrer". Llavors, i a l'espera que entri en vigor la llei d'amnistia, el dirigent de Junts ha destacat que l'exili "deixarà feliçment d'existir".

Preguntat per les acusacions que ha rebut per haver "impregnat d'un to personalista" la seva campanya, Puigdemont ha apuntat que hauria pogut fer seguir les dues candidatures, tant en les eleccions catalanes com en les europees. "Jo vaig venir [a Brussel·les] a defensar la presidència de la Generalitat, no la meva persona", ha manifestat. "Si es tractés de la persona potser hauria acceptat algunes de les propostes d'indult i soluciones felices que m'han fet arribar, i no ho vaig fer pensant en la institució; pensant en la persona, potser no hauria passat sis anys i mig a l'exili", ha afegit.

Comín i les europees

Per la seva banda, Comín ha apuntat que aquestes eleccions europees "són importantíssimes" per Catalunya i per Europa davant el risc de l'auge de l'extrema dreta. "Se'ns presenta un mandat complicat on els partits democràtics hem de ser capaços de tenir una veu molt clara", ha assenyalat.

Al mateix temps, ha opinat que el procés català entrarà ara en una fase "molt rellevant" i veu el front europeu "molt necessari". "En cas que [Puigdemont] pugui ser restituït com a president, la negociació amb el govern d'Espanya per trobar una solució democràtica al conflicte català agafarà una potència molt alta, i des del Parlament Europeu hem de poder acompanyar aquesta negociació", ha resumit.

Sobre la decisió de Junts d'unir-se a una família política, Comín ha evitat avançar cap decisió i ha valorat positivament el fet que en aquesta última legislatura es quedessin en el grup de no inscrits. "Vam veure que teníem més projecció que si ens quedàvem enquadrats sota la disciplina d'un grup parlamentari, i estar en el grup dels no inscrits ens ha donat una llibertat d'acció molt gran que ens ha permès tenir una projecció molt forta", ha conclòs.