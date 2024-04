Òmnium desplega una pancarta gegant a l'aeroport del Prat amb el lema: 'A Espanya, protestar és terrorisme'

Òmnium Cultural ha desplegat una pancarta gegant a la Terminal 1 de l'aeroport del Prat de Llobregat per advertir els visitants que 'A Espanya, protestar és terrorisme'. És un lema en anglès per denunciar la causa de Tsunami Democràtic que investiga 12 persones per terrorisme.

Entre ells, un membre de la Junta Nacional d'Òmnium, Oleguer Serra, que 'ha fet públic que està exiliat a Suïssa. Aquest dimecres al vespre, Òmnium ha fet pública una declaració institucional des de la Catalunya Nord, a Perpinyà. L'entitat presidida per Xavier Antich ha anunciat una estratègia internacional en defensa dels drets fonamentals coordinada per Oleguer Serra des de l'exili.