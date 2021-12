Desconcert i indignació entre els sanitaris pel paquet de mesures anunciades pel president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, per frenar l’expansió de la sisena onada de la covid-19 a Espanya. Si els experts reconeixien que l’obligació de tornar a portar mascareta en exteriors, que va deixar de ser així fa sis mesos, no té sentit i, a més, no estava contemplada al document de la Ponència d’Alertes que el cap de l’Executiu portava a la Conferència de Presidents, avui mostren el seu estupor. Sense proposar cap limitació als interiors, on és el veritable risc de contagi, diuen, aquesta mesura és només cosmètica i inútil. «La imatge que ofereixen Govern i autonomies de patxanga i mercadeig al marge de la ciència és desesperant», critiquen des del Sindicat Mèdic de Navarra, una de les set comunitats que havia demanat al president tornar a utilitzar la mesura per aturar la sisena onada.

Tot i que el rumor circulava de forma incessant en les últimes hores i set comunitats –Andalusia, Castella-la Manxa, País Valencià, Galícia, Navarra, Castella i Lleó i el País Basc– sol·licitaven el retorn a la mascareta a l’aire lliure, el cert és que tots els experts consultats per aquest mitjà consideraven que aquesta proposta quedaria descartada per inútil i perquè, d’entre totes les mesures que es podien adoptar, era la que, sens dubte, tenia menys contundència a l’hora d’afrontar la imparable expansió de la variant òmicron.

Així ho explicava a aquest diari l’epidemiòleg Manuel Franco, professor de la Universitat d’Alcalá (Madrid), que es mostrava contundent: «És una mesura més política que realment epidemiològica o científica. El problema no és a l’exterior, és als interiors i això ja està superestudiat. Sabem que, en un interior mal ventilat i amb molta gent durant molt temps, hi ha un risc fins a 20 vegades superior de contagiar-te». Avui, insisteix quan parla amb aquest diari: «És inútil».

Solo hay una cosa peor que no tomar medidas: tomar medidas inútiles. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) 22 de diciembre de 2021

Una mesura decebedora

«Per mi aquesta mesura és una decepció perquè no posa el focus on hi ha els problemes. Estic d’acord amb Pere Aragonès (president de la Generalitat de Catalunya) que la mascareta i la vacunació no poden ser l’únic que s’ha de fer. Si no es prenen mesures més dures i contundents és una greu irresponsabilitat», assenyala un dels experts consultats, Joan Carles March.

A més, la mesura ha causat més sorpresa perquè, a la Conferència de Presidents, Sánchez portava una sèrie de mesures que els experts del Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes van recollir en un document acordat divendres passat per la Ponència d’Alertes, Plans de Preparació i Resposta, tal com va avançar en exclusiva ‘El Periódico de España’. En aquest text, en cap cas es parla de tornar a implantar la mascareta obligatòria.

Hay evidencias que ya han quedado contrastadas durante la pandemia:

1⃣ Los geles hidroalcohólicos son poco o nada útiles.

2⃣ La infección ocurre sobretodo en espacios cerrados mal ventilados.

3⃣ La mascarilla es útil en interiores, no al aire libre si hay distancia interpersonal. — Gorka Orive (@gorka_orive) 21 de diciembre de 2021

És més, el text incideix en un altre aspecte: les restriccions afectaven principalment l’hostaleria. Els locals, segons el que recomanava la Ponència d’Alertes, havien de reduir l’aforament a l’interior a la meitat i impedir que hi hagués més de sis comensals per taula i consumicions a la barra i a les 23.00 hores hauran de tancar en nivell 3 (risc alt). Si l’autonomia havia arribat al nivell 4 d’alerta (molt alt), en què ja està Espanya, els interiors directament quedaven clausurats.

Una mesura poc efectiva

«Té poca efectivitat excepte en casos de multituds. És una de les mesures més suaus per intentar tallar la transmissió del virus, perquè els contagis no siguin tan elevats i que relativament costa poc d’implementar, tot i que estiguem tots molt cansats. No té gaire cost i cal esperar si efectivament aquesta onada de contagis dona lloc a una saturació del sistema sanitari o finalment les vacunes aconsegueixen protegir», defensa per la seva part María Mercedes Sarmiento, investigadora del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

Des de Navarra, una de les comunitats que va anar a la trobada amb la intenció de demanar a Sánchez el retorn a la mascareta en exteriors, el secretari general del Sindicat Mèdic, Alberto Pérez, es mostra molt més dur: «La imatge que ofereixen Govern i autonomies de patxanga i mercadeig al marge de la ciència és desesperant», assegura.

«Sense cap tipus de limitacions a les reunions, sense especificar necessitats de filtres d’aire o de ventilació, és una mesura bastant estètica», assenyala la metge Ángela Hernández Puente.

A Madrid, Ángela Hernández Puente, vicesecretària general de l’Associació de Metges i Titulats Superiors (AMYTS), reflexiona per a aquest diari: «És estètic. Ja sabem que el virus es dissemina per l’aire. Portant la mascareta en exteriors t’assegures que la gent la porta i hi ha més possibilitats que la mantingui a l’interior, però sense cap tipus de limitacions a les reunions, sense especificar necessitats de filtres d’aire o de ventilació, és una mesura bastant estètica».

Altres propostes per aturar la crisi

Un altre dels eixos de la política sanitària exposada pel president Sánchez per acabar amb la propagació de la variant òmicron és la intensificació i acceleració del procés de vacunació amb una sèrie d’objectius per trams d’edat, respecte a tercera dosi o vacunes pediàtriques des d’ara i fins a l’abril. «Les vacunes indubtablement protegeixen de la malaltia greu i de la mort en un percentatge molt alt però cal tenir en compte el nombre de contagis tan elevat. D’aquí a unes setmanes, veurem si l’onada para o no», assenyala la científica Mercedes Jiménez.

«Tot i així, l’Atenció Primària està col·lapsada perquè no s’ha reforçat prou i això és competència de les comunitats autònomes», afegeix la investigadora. A Ángela Hernández Puente el que li preocupa és també el capítol de reforç de recursos humans. Sánchez ha avançat que s’augmentarà el nombre de professionals sanitaris disponibles i se’n milloraran les condicions laborals, reduint la temporalitat per sota del 8%.

«Sabem que falten metges i infermeres i que cada any un bon nombre decideixen anar-se’n fora d’Espanya. Exportem professionals excel·lentment formats i, no obstant, habilitem que puguin treballar altres metges extracomunitaris la formació dels quals esperem que sigui la millor possible. Preferiria que milloressin les condicions per importar talent i no exportar-ne», afegeix la representant d’Amyts.

«Sembla un pegat efectista més que un conjunt de mesures raonables», diuen des del Sindicat de Metges de Navarra sobre trucar a facultatius jubilats.

El Govern contempla, a més de comptar amb l’Exèrcit, trucar a sanitaris prejubilats o jubilats per ajudar en aquesta vacunació, una cosa que, en aquell cas per a l’atenció als malalts que desbordaven centres de salut o hospitals, ja va succeir en plena i dramàtica primera onada. «Sembla un pegat efectista més que un conjunt de mesures raonables. Veurem què apareix al BOE. L’habilitació legal per a contractació de jubilats, prejubilats, i metges amb titulacions extracomunitàries (¿sense homologar?) és repetir instruccions que en el seu moment van ser ineficaces», conclouen des del Sindicat Mèdic de Navarra.