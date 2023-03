El PSC ha registrat avui dilluns una proposició per modificar la llei sobre assignacions temporals i pensions als presidents del Parlament. Segons ha publicat 'La Vanguardia' i ha confirmat l'ACN, els socialistes volen eliminar les pensions vitalícies a la presidència de la cambra, reduir els imports i limitar-los a sis mesos. La llei actual del 1988, modificada el 2003, preveu que quan un president abandona el càrrec cobri el 80% del sou durant la meitat del temps que l'ha exercit o un mínim de 4 anys. Els socialistes proposen que sigui del 20% i durant 6 mesos. En el cas de la jubilació, a partir dels 65 anys ara cobren una pensió vitalícia del 60% si han exercit un mínim de 2 anys. El PSC vol que sigui un 10% durant sis mesos.

L'actual norma també preveu que si es moren els presidents o expresidentes del Parlament , el cònjuge vidu cobri una pensió vitalícia equivalent al 50%. I, en el cas de mort del cònjuge vidu, la llei diu que la pensió ha de beneficiar en la mateixa quantia els fills menors fins que arribin a la majoria d’edat. Sobre aquest aspecte, el PSC vol reduir aquesta retribució de pensió de viduïtat al 5% del sou durant 6 mesos.

La reforma afectaria 5 expresidents vius: Joan Rigol, Ernest Benach, Núria de Gispert, Carme Forcadell i Roger Torrent. En el cas de la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, just el 12 de març s'han complert dos anys de la seva presidència però està suspesa des del juliol passat. Així doncs, amb l'actual llei podria estar en qüestió si té dret a la pensió vitalícia ja que requereix un mínim de dos anys al càrrec.

En l'exposició de motius del text que ha registrat el PSC avui dilluns, el grup parlamentari socialista argumenta que les circumstàncies que van donar sentit a la llei del 1988 "han canviat notablement". "No trobem en l'actualitat presidències exercides per persones de llarga trajectòria política en la lluita per la recuperació de les institucions democràtiques i que poguessin haver trobat seriosos impediments, degut a les seves carreres de cotització, per atendre les necessitats personals i polítiques amb la dignitat i el decòrum que corresponen a les altes funcions exercides, que eren l'element nuclear de l'objecte de la llei", afirmen.

Així mateix, argumenten que tampoc no es troba justificació per un "règim especial de previsió per als seus cònjuges vidus" diferent de la protecció de la que ja disposen els cònjuges vidus amb els sistemes de previsió social que existeixen en l'actualitat.

Ha canviat, també, segons els socialistes, "la percepció social respecte a aquest tipus de previsions específiques pel que fa als càrrecs públics". Fins al punt de ser percebudes com un "privilegi injustificable". Un fenomen al que, segons apunten, també ha contribuït el fet que puguin ser percebudes per persones que han estat relativament poc temps en l'exercici del càrrec i que poden ser beneficiàries durant molts anys d'aquestes percepcions.