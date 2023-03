El Congrés ha rebutjat la moció de censura de Vox, protagonitzada per Ramón Tamames, amb 53 vots a favor (Vox i l'exdiputat de Cs Pablo Cambronero), 91 abstencions (PP i els exdiputats d'UPN) i 201 vots en contra (PSOE, Podem, ERC, Junts, PDeCAT, CUP, PNB, Bildu, Més País, Compromís i Cs, entre altres). Vox s'ha quedat sol votant a favor de la iniciativa, però -contràriament al que va fer el 2020 amb la moció de Santiago Abascal- el PP s'ha abstingut. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha retret a Tamames i Vox que no hagin respectat el Congrés amb una moció que considera un "frau constitucional", i ha retret al líder del PP una abstenció que, al seu entendre, equipara la dreta amb la ultradreta en l'objectiu d'aturar el progrés social.

La votació ha posat punt final a dos dies de debats en què el govern espanyol ha aprofitat per confrontar el seu projecte amb el de la dreta i assegurar que l'abstenció del PP és un "pagament en diferit", en paraules de Pedro Sánchez, a la formació de Santiago Abascal de cara a futurs pactes entre la dreta i la ultradreta per la governabilitat.

El debat també ha servit a l'executiu espanyol per mostrar cohesió interna després de mesos de confrontació, especialment amb motiu de la reforma de la llei del 'només sí és sí'. Yolanda Díaz va elogiar ministres de Podem i del PSOE en una llarga intervenció de resposta a Tamames fruit de l'estratègia de la Moncloa per donar protagonisme a la vicepresidenta segona.

El fet que Sánchez deixés aquesta rèplica en mans de Yolanda Díaz -tal com va fer el 2020, quan va cedir part del protagonisme a l'aleshores vicepresident Pablo Iglesias- va permetre que dimarts la vicepresidenta desplegués un discurs que s'ha interpretat com la pre-presentació de la plataforma Sumar que Díaz oficialitzarà a Madrid el pròxim diumenge 2 de maig.

El debat ha estat marcat també per les crítiques de les formacions al PP, amb un Alberto Núñez Feijóo absent. El líder de Vox, Santiago Abascal, va reclamar als populars que es "deixin de càlculs" i apostin clarament per una aliança de dretes que permeti enviar Sánchez "a l'abocador de la història". "Votem junts i entenguem-nos demà", va dir.

La portaveu del PP, Cuca Gamarra, ha justificat l'abstenció aquest dimecres al matí en una moció que el partit veu "inútil" perquè estava "derrotada" abans de començar, perquè és un "inexplicable regal" al govern espanyol i perquè "Espanya està esperant una alternativa, però no és Tamames". Gamarra ha dit que el PP no vota a favor de la moció "per respecte als espanyols" i que tampoc ho fa en contra per respecte a l'economista.

Tamames: "No és manera de rebre ningú, i menys un candidat"

Durant el debat el professor Tamames -amb menys protagonisme de l'esperat per la llarga confrontació entre Sánchez i Abascal- ha protagonitzat alguna de les anècdotes de la moció de censura. Dimarts es va queixar amargament del fet que el president espanyol -que com ell podia intervenir sense límit de temps- li fes una llarga rèplica i es presentés "amb un totxo de 20 folis" per respondre qüestions de les quals ell no havia parlat.

Aquest dimecres ha aixecat el to per renyar els grups que han criticat durament la seva moció de censura: "No és manera de rebre ningú, i menys un candidat". Tamames ha lamentat que els grups hagin convertit la moció de censura "en un míting preparatori de les eleccions del 28 de maig". Segons Tamames, s'ha vist "una exacerbació de la crítica" atacant "principis fonamentals de la convivència" amb un debat "d'amic-enemic" on es reflecteixen "una altra vegada les dues Espanyes", que veu "pitjors que les del 1936".

Catalunya, protagonista parcial

Tal com s'esperava, part del debat de la moció de censura ha gravitat entorn de l'estratègia del govern espanyol a Catalunya. El president espanyol va aprofitar l'ocasió per reivindicar una aposta pel diàleg que segons el seu criteri ha permès foragitar la qüestió catalana de les principals preocupacions dels espanyols. "On hi va haver confrontació, avui hi ha convivència", va sentenciar.

Per contra, Tamames va denunciar el que considera com una "sobrerepresentació" de les forces independentistes a la llei electoral i el suposat incompliment de les sentències que obliguen a fer el 25% de les assignatures en castellà a les escoles de Catalunya. Sánchez va aprofitar per acusar Vox d'atiar la confrontació per motius electorals.