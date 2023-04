La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha donat el tret de sortida a la seva candidatura electoral en un acte aquest diumenge a Madrid amb absència de Podem. "Vull ser la primera presidenta d'Espanya", ha afirmat Díaz entre crits dels assistents, que ha defensat que és el moment de les dones, que volen "ser les protagonistes de la història". Díaz ha formalitzat que serà candidata a les eleccions espanyoles de finals d'any acompanyada de dirigents d'altres formacions situades a l'esquerra del PSOE com Ada Colau (En Comú Podem), Íñigo Errejón (Més País) o Alberto Garzón (Esquerra Unida). Díaz ha admès que "queda molta gent per sumar". "Els sumarem a tots ells", ha dit.

Com a condició per assistir a l'acte, la formació lila, liderada per Ione Belarra, reclamava tancar un acord amb Sumar perquè les llistes a les eleccions espanyoles de finals d'any es decideixin en unes primàries obertes a tota la ciutadania. Díaz ha fet una crida a "dialogar". "El que no pensa com nosaltres, dialoguem més per arribar a punts de trobada", ha demanat. La vicepresidenta ha assegurat que vol fer "política amb majúscules", que va "d'acordar".

Tanmateix, Díaz ha avisat que és "lliure" i no es deixarà "tutelar". "No som de ningú. Les dones no som de ningú. Crec que és necessari que ho proclamem perquè sembla que encara avui hem de portar la preposició 'de' per determinar les nostres adhesions i per indicar els nostres deutes. Jo crec que ja estem cansades de tuteles, de ser menystingudes", ha subratllat.

Díaz ha reivindicat les polítiques que ha impulsat com a ministra de Treball com la reforma laboral, l'augment del Salari Mínim Interprofessional, l'Estatut de l'Artista o la llei 'rider'. La vicepresidenta també s'ha reivindicat com a representant d'una Espanya "diversa" i "plural", que "parla diverses llengües". Díaz ha afirmat que l'objectiu de Sumar no és simplement guanyar les eleccions sinó "transformar" l'Estat.

"Crec que puc ser útil. Avui, humilment faig un pas endavant", ha remarcat. La cita d'aquest diumenge ha estat el punt final del que Sumar ha anomenat "procés d'escolta", que va arrencar al juliol i que ha dut Díaz a 20 ciutats de l'estat espanyol, on ha celebrat actes amb destacats membres de l'òrbita d'Unides Podem -com els comuns a Catalunya-. Díaz ha omplert un poliesportiu i s'han format cues per entrar diverses hores abans de l'acte.

Díaz ha entrat acompanyada de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i de la candidata de Més Madrid a la presidència de la Comunitat de Madrid, Mónica García. A primera fila han acompanyat la vicepresidenta l'alcalde de València de Compromís, Joan Ribó, els ministres de Consum i Universitats, Alberto Garzón i Joan Subirats, així com el líder de Més País, Íñigo Errejón.

Hi ha estat una àmplia representació d'En Comú Podem. A banda de Colau hi han estat la líder de la formació, Jéssica Albiach, el president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, els diputats a la cambra baixa Aina Vidal i Gerardo Pisarello i el diputat al Parlament David Cid. També hi ha estat el líder del PCE, Enrique Santiago, o la diputada al Congrés Inés Sabanés (Equo).

A banda de càrrecs públics i polítics, la vicepresidenta també s'ha rodejat de membres de la societat civil com el presentador Jorge Javier Vázquez, l'actriu guanyadora de diversos Goya Susi Sánchez o l'humorista Facu Díaz. A l'acte hi ha intervingut l'exdiputada del PSOE i activista trans, Carla Antonelli, que es va donar de baixa del partit per la gestió dels socialistes de la llei trans.

Interrupció de l'acte

Tres persones han interromput breument l'acte amb crits de crítica contra Díaz. "És aquest el teu procés d'escolta?", han qüestionat i l'han acusat de ser "arribista". L'organització de l'acte els ha fet sortir ràpidament del poliesportiu.