El rei emèrit Joan Carles I tornarà a Espanya per passar-hi uns dies aquest abril, segons ha avançat El Mundo i ha confirmat EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del mateix grup que Regió7, a través de fonts de l’entorn del Rei.

El pla de l’emèrit, segons ha traslladat a diversos empresaris espanyols amics seus, és volar primer a Londres per acudir a un dinar privat amb Carles III, cap de l’Estat britànic i parent seu. Des d’allà, volarà a Vigo per participar en una regata a Sanxenxo amb la tripulació de la seva embarcació tradicional, el ‘Bribón’.

Aquest març ja va transcendir el seu desig de tornar a trepitjar l'Estat. De fet, el 9 de febrer, durant la seva última aparició pública a París en l’acte d’entrada de Mario Vargas Llosa a l’Acadèmia Francesa, Joan Carles I confessava que «segurament» el veuríem aviat per Espanya.

Regata a l’abril

El calendari d’aquesta visita seria menys incòmode per a la Zarzuela que si el viatge s’hagués produït al maig, mes en què hi ha eleccions el 28M. A Sanxenxo hi ha programada una regata de la Copa d’Espanya els pròxims 22 i 23 d’abril, tot i que l’emèrit vol ser-hi una mica abans per entrenar amb la seva embarcació.

Precisament, Joan Carles I, la seva filla Infanta Elena i el seu net Felip Joan Froilà es van fotografiar junts a Abu Dhabi aquest Diumenge de Resurrecció. En unes imatges a les quals ha tingut accés el diari ‘online’ 65ymás apareixen els tres a l’entrada de la Casa de la Família Abrahàmica, un lloc per a l’aprenentatge, el diàleg i la pràctica de la fe ubicat al districte cultural Saadiyat d’Abu Dhabi, als Emirats Àrabs Units (EAU).

Felip Joan Froilà es va mudar al febrer a Abu Dhabi, on treballa per a l’empresa petroliera Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Fa un any, Joan Carles va rebre per Setmana Santa la visita de les seves dues filles, les infantes Elena i Cristina, i de cinc dels seus nets: Joan, Pau, Miquel i Irene Urdangarín i Victòria Federica de Marichalar.