El grup BBVA va obtenir 2.200 milions d’euros de beneficis entre gener i març d’enguany, un 19,1% més que en el mateix període de 2023, segons ha informat aquest dilluns en un informe remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Es tracten d’uns “sòlids resultats”, subratlla l’entitat financera, i que atribueix “principalment” al marge d’interessos, que van créixer un 15,4% interanual, fins als 6.512 milions, i a les comissions netes, que van pujar un 31,1%, fins als 1.887 milions d’euros. Aquestes xifres “compensen les majors despeses d’explotació i increment dels sanejaments per deteriorament dels actius financers”, assenyala el banc. El grup detalla que els resultats inclouen els 285 milions d’euros de l’impost a la banca.

Tot i aquest tribut, així com les despeses d’explotació, fins als 3.383 milions, que BBVA ho vincula a la inflació dels països on opera com ara Argentina, el marge brut va enfilar-se fins als 8.218 milions d’euros. El benefici per acció es va incrementar per sobre del 23% i el seu valor es va situar en els 9,17 euros, cosa que suposa una pujada del 20% en l’últim any.

BBVA precisa que Mèxic va aportar el 56,5% dels guanys, amb un rècord de 1.441 milions d’euros, gràcies al consum, les targetes i les pimes, i Espanya el 28%, amb 725 milions, perquè els préstecs van créixer un 0,8% interanual i als dipòsits a termini i als fons d’inversió. Per darrere es van situar Turquia amb el 6%, fins als 144 milions, i Amèrica del Sud amb el 5%, fins als 119 milions d’euros.

D’altra banda, el grup destaca haver sumat 2,8 milions de clients, dels quals el 67% ho van fer a través de canals digitals.

Per tot plegat, el conseller delegat de BBVA, Onur Genç, qualifica els resultats “d’excel·lents” i que milloren les perspectives fetes. Per això, avisa que espera “incrementar el benefici anual a taxes de doble dígit”.