Yolanda Díaz, partidària d'un tripartit a Catalunya: "Hi ha majoria suficient, i toca governar"

La vicepresidenta segona del govern espanyol i líder de Sumar, Yolanda Díaz, s'ha mostrat partidària aquest dimarts de la conformació d'un govern tripartit a Catalunya. En una entrevista a Catalunya, Díaz ha recordat que "hi ha majories suficients per confirmar un govern i toca governar". "És veritat que serà una negociació difícil i complicada, però el que els ciutadans no volen una repetició electoral ni bloquejos", ha dit. Per tant, segons Díaz, cal "avançar". "Hi ha una majoria progressista, que és el que hem d'intentar facilitar".

Díaz ha afirmat que seran els comuns els que hauran de negociar una proposta per fer possible aquest govern. La seva participació, segons ha dit, permetrà "dotar polítiques públiques el contingut d'un acord de govern".

Pel que fa a la governabilitat a l'Estat, Díaz ha afirmat que el PSOE i Sumar reuniran "amb caràcter immediat" la comissió de seguiment de la coalició a petició de la seva formació. La reunió s'havia d'haver produït ja fa tres mesos.

Segons la vicepresidenta segona, es tracta de revisar el compliment dels objectius marcats per a la legislatura. Díaz també ha avançat que al mes de juny Sumar farà una proposta per preparar els pròxims pressupostos.

"Tenim un objectiu clar basat en elements de centralitat per reduir la desigualtat", ha dit. En aquest marc, ha explicat que la seva formació vol ampliar els permisos per criança a 20 setmanes, i que com a mínim quatre d'aquestes setmanes siguin de caràcter retribuït. A més, Sumar vol impulsar una política industrial que faci convergir Espanya amb la lluita contra l'emergència climàtica a nivell europeu.