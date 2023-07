Els eurodiputats de Junts, Carles Puigdemont i Toni Comín, resten a l'espera de la resposta de la presidenta del Parlament Europeu, Robert Metsola, per saber si tenen immunitat per anar al ple d'Estrasburg. Després que aquesta setmana el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) rebutgés el seu recurs -i el de l'eurodiputada Clara Ponsatí- contra l'Eurocambra per l'aixecament de la seva immunitat, els dos dirigents van traslladar una petició a Metsola per tenir la certesa de si es podien desplaçar per exercir les seves funcions d'eurodiputat. Fonts parlamentàries confirmen que estan estudiant la situació, ja que la portaveu de la cambra, Delphine Colard, ha apuntat que el TGUE "no ha abordat la qüestió del desplaçament".

Per la seva banda, l'eurodiputada de Junts Clara Ponsatí té previst anar a Estrasburg el dilluns. En el seu cas, no es contempla la possibilitat d'una ordre europea de detenció, ja que només està acusada d'un delicte de desobediència i no s'exposa a penes de presó. Les declaracions d'aquest divendres per part del Parlament Europeu contrasten amb les que va fer el dimecres passat l'advocat dels dirigents de Junts, Gonzalo Boye, qui va afirmar que els tres tenien "immunitat de desplaçament" vinculada a la seva condició d'eurodiputats. El TGUE nega que la sentència sigui ambigua En relació amb aquesta qüestió, el TGUE va negar que l'abast de l'aixecament de la immunitat sigui ambigu, com al·legaven els eurodiputats de Junts, que recriminaven a l'Eurocambra no haver especificat si podrien anar als plens d'Estrasburg. El tribunal de primera instància a la UE admet que, efectivament, l'Eurocambra va procedir a aixecar la immunitat només a efectes de la detenció i processament en un estat membre que no fos Espanya (Article 9 del Protocol sobre immunitats, primer paràgraf, secció B). Ara bé, hi ha un segon paràgraf al Protocol que diu: "Gaudiran igualment d'immunitat quan es dirigeixin el lloc de reunió del Parlament Europeu o tornin d'aquest". Els eurodiputats de Junts consideren que l'Eurocambra hauria d'haver concretat si els hi retirava la immunitat també per anar als plens (segon paràgraf). Tanmateix, el TGUE conclou que no hi ha una distinció específica per als viatges i ho engloba en el mateix tipus de protecció, que ara s'ha tornat a retirar. "L'article 9, paràgraf segon, del Protocol no conferia als demandants una protecció autònoma respecte d'aquella que gaudien en virtut de l'article 9, paràgraf primer del Protocol", remarca la sentència.