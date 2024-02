El president del govern espanyol ha recordat aquest dijous que "l'independentisme català no és terrorisme" i s'ha mostrat convençut –contràriament als temors de Junts- que el text actual és prou "rigorós i sòlid" i que permetrà amnistiar tots els investigats del procés. En roda de premsa a Brussel·les després del Consell Europeu, ha recordat que la redacció actual de la llei és un text "valent, reparador i constitucional" fruit d'una negociació laboriosa amb moltes forces polítiques. "Ha arribat el moment de fer el pas, perquè guanyarem en convivència", ha afirmat. Malgrat les amenaces de Junts de tallar el suport parlamentari, Sánchez ha fet bandera de la seva capacitat de gestionar la "complexitat" tant aquesta com la passada legislatura.

Sánchez encara d'aquesta manera el nou escenari que va obrir el 'no' de Junts a la llei d'amnistia, que força el PSOE i els socis de la investidura a tornar a abordar la llei en comissió en paral·lel a la campanya gallega. Junts vol incorporar diverses esmenes per reforçar el blindatge davant les invectives dels jutges instructors del cas Tsunami i 'Volhov', mentre que el PSOE, tot i que no es nega a negociar, manté de moment tancada la porta.

Preguntat a la roda de premsa, Sánchez ha afirmat que contràriament al que sosté el jutge del Tsunami, Manuel García-Castellón, "tothom sap" que "l'independentisme català no és terrorisme". Per això s'ha mostrat "convençut", com creu que "ho conclouran al final els tribunals", que "estaran amnistiats tots els independentistes catalans", perquè "no són terroristes".

Ha recordat que aquest text de l'amnistia és fruit de l'acord amb sis forces polítiques diferents i finalment és una llei "valenta, reparadora i constitucional", i per tant, segons Sánchez, un cop arribats a aquest punt "l'objectiu fonamental és que surti del Congrés així, igual de valenta, reparadora, i amb les garanties jurídiques perquè pugui ser aplicada".

Amb tot, Sánchez no ha volgut tancar del tot la porta a la negociació. Durant aquests contactes per fer la llei, ha afirmat, "al final tots he cedit", i ara "la clau és mantenir la temprança i la fermesa". "La temprança per arribar a un acord i la fermesa sobre el fet que tot el que hem pactat fins ara és suficientment rigorós i sòlid per aconseguir l'objectiu de superar l'horitzó judicial del 2017".

Pel que fa a la possibilitat que no s'assoleixi un acord i Junts deixi l'executiu en minoria al Congrés dels Diputats, Sánchez ha recordat que ell "mai ha amagat" la "complexitat" de la legislatura. En tot cas, ha recordat que té experiència en aquest tipus d'equilibris, perquè "és bastant clar que els únics capaços de gestionar aquesta complexitat som nosaltres".

En tot cas ha fet una crida a Junts perquè treballi per fer possible l'entesa. "Estem en una posició en què ja estem al moment d'afrontar de cara el retrobament total entre catalans i entre catalans i espanyols" i "fer pas transcendent i positiu per a la societat, perquè guanyarem en convivència".

Per tant, segons Sánchez, la complexitat "no és una excusa per no avançar". "Amb el projecte de llei que tenim ara, l'independentisme estarà amnistiat i podrem superar les causes i conseqüències judicials d'errors que ells també van cometre", ha conclòs.