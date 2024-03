El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, accepta fer canvis a la llei d'amnistia per donar "més garanties" als independentistes i, en especial, a l'expresident Carles Puigdemont. Així ho ha dit el mateix Sánchez en conversa informal amb els periodistes que l'acompanyen de viatge oficial a Brasil i Xile, tal com publiquen diversos mitjans. La llei es tornarà a votar aquest dijous a la comissió de Justícia del Congrés després que Junts la tombés fa un mes. I Sánchez espera que l'anunci de l'acord sigui imminent. El partit de Puigdemont demana que no quedin fora de l'amnistia tots els casos de terrorisme. I és que el Tribunal Suprem investiga diversos independentistes, entre ells Puigdemont, per terrorisme pel cas de Tsunami Democràtic.

El president espanyol espera que l'acord amb Junts sigui imminent i que el text superi sense problemes el debat d'aquest dijous a la Comissió de Justícia, que es reunirà a partir de les 11 del matí. Un cop aprovat el dictamen, la llei es votaria en ple, previsiblement la setmana que ve. Sánchez considera que el text que Junts va rebutjar ara fa un mes ja era plenament constitucional i donava cobertura a tots els investigats pel procés, però creu que les modificacions donaran més garanties especialment a Puigdemont davant les invectives dels magistrats del Suprem i del jutge instructor Manuel García-Castellón. I és que l'entesa entre el PSOE i Junts s'ha anat complicant a mesura que els magistrats han anat introduint a les seves interlocutòries els delictes que els textos acordats deixaven al descobert, en especial pel que fa a l'exclusió del terrorisme i el delicte d'alta traïció. Amb tot, en aquesta conversa amb periodistes, Sánchez no ha avançat els canvis concrets que el PSOE accepta introduir a la llei. El president espanyol, però, ha afirmat que el text seguirà essent plenament constitucional i superarà els recursos que la dreta impulsarà al Tribunal Constitucional i davant la justícia europea. L'acord sobre la llei d'amnistia ha de donar pas a la següent meta volant del govern espanyol en aquesta legislatura: l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat per al 2024. Els socialistes necessitaran de nou el 'sí' de totes les formacions que van permetre la investidura, inclosos ERC i Junts.