Justícia reforçarà de forma immediata la seguretat dels treballadors del CIRE a les presons catalanes

El Departament de Justícia reforçarà de forma immediata la seguretat dels llocs de treball del CIRE a les presons, arran de la mort dimecres passat d'una cuinera del centre de Mas d'Enric a mans d'un intern. En una reunió amb el comitè d'empresa del CIRE i els familiars de la víctima, Justícia s'ha compromès a implantar en 48 hores tres mesures: presència de personal de vigilància, dispositius d'emergència per als treballadors i reforçar els serveis de cuina amb més personal. A més, el departament ha convocat els sindicats per aquest dimarts per informar-los de les primeres conclusions de l'informe sobre la mort de la treballadora a la presó del Catllar. Ubasart ha dit que no consta cap queixa de la treballadora cap a l'intern.

D'altra banda, Ubasart no ha volgut concretar si els Mossos d'Esquadra enviaran més efectius per impedir el bloqueig dels centres per part dels sindicats.

L'anunci de les noves mesures l'ha fet la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, després de la reunió al Palau de la Generalitat del gabinet de crisi. La trobada encapçalada per la vicepresidenta, Laura Vilagrà, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i els seus equips respectius arriba després d'una nova jornada de protesta a les presons per l'assassinat d'una cuinera en mans d'un reclús la setmana passada a Mas d'Enric (Tarragonès).

El gabinet de crisi s'ha reunit durant tot el cap de setmana i ara ho fan davant la negativa dels representants dels treballadors a seure a la taula a dialogar amb el Govern. Paral·lelament, s'ha constituït el CECOR per controlar la situació.

En la roda de premsa posterior al gabinet de crisi, Ubasart i la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, han tornat a demanar als sindicats que acudeixin a les reunions per dialogar, ja que es posen en risc la seguretat dels treballadors i els drets dels interns. A més, Plaja ha estat molt dura amb els sindicats, i els ha exigit que no utilitzin per interès propi un fet tràgic com la mort d'una treballadora a la presó.

La consellera de Justícia ha detallat tot un seguit de propostes que l'executiu català volia presentar avui als sindicats en les dues reunions a les quals no s'han presentat, mesures que ha definit com "concretes i efectives, realistes i possibles".

Per exemple, ha subratllat, un "compromís d'estructuració" d'un programa que incorpora 111 professionals per intervenir en casos conflictius, que s'han incorporat de manera temporal aquest mes de març amb un pressupost de 20 milions d'euros i que l'executiu planteja consolidar.

També volien discutir amb els sindicats un acord per incorporar 407 nous efectius de reforç a les plantilles dels centres, un acord que el Govern va prendre fa dues setmanes i que ara caldria calendaritzar i preparar. Ubasart s'ha mostrat convençuda que hi ha temps de fer-ho "abans que acabi el mandat".

Una altra mesura passa per crear el que la consellera ha anomenat Unitats d'Intervenció Compensatòria, per atendre interns "amb comportament disruptius". La creació d'aquests equips suposaria incorporar 185 persones a les plantilles de les presons i adequar espais a tots els centres. Aquesta mesura es treballa amb el Departament de Salut. "Hi ha el projecte i estem a temps per implementar una mesura que significarà un tomb en la seguretat i en la gestió dels centres", ha afirmat Ubasart.

L'executiu també planteja reforçar els serveis i els tallers del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, on treballava la cuinera assassinada, amb personal de règim interior; o altres mesures de caire laboral com ara prioritzar la consecució de la jubilació anticipada per rejovenir les plantilles, la creació d'un cos propi de personal penitenciari, la creació d'una escola d'execució penal o la negociació d'un acord de condicions laborals, atès que el darrer és del 2006. "Havíem obert negociació i estem a temps de tancar aquest acord", ha afirmat la consellera.

Ubasart ha considerat "necessari i urgent" tornar a la normalitat i ha advertit que "estan en joc la seguretat i els drets" dels treballadors. "Portem ja dies fent una crida al diàleg per reconduir la situació", ha recordat la consellera per afegir, tot seguit, que avui els sindicats no s'han presentat ni a la reunió convocada a les nou del matí per l'executiu ni a la que han tornat a proposa a les dues vist el fracàs de la primera.

Davant d'aquesta situació Ubasart ha opinat que "l'enrocament i el bloqueig dels sindicats al diàleg és incomprensible i ens impedeix avançar en la resolució del conflicte". Alhora ha assegurat que "la desescalada sempre és la millor via de diàleg".