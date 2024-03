Treballadors de Lledoners tornen a bloquejar l'accés a la presó per reclamar més seguretat

Els treballadors penitenciaris tornen a bloquejar aquest dilluns al matí els accessos a les presons de Lledoners, Ponent, Puig de les Basses, Brians 1 i 2 i Mas d’Enric. Desenes de funcionaris de presons han col·locat de matinada pneumàtics, en alguns casos encesos, branques i pedres per evitar el pas als centres penitenciaris seguint les accions que van començar divendres com a senyal de protesta per l'assassinat dimcres d'una treballadora a Mas d'Enric, al Catllar (Tarragona), i per demanar més mesures de seguretat i el cessament de la cúpula penitenciària.

Des del Departament d’Interior han remarcat que a tots els centres en realitat es permet l’accés de funcionaris encara que sigui a peu, però que ja és voluntat seva decidir si ho fan o no. Expliquen que en algunes presons s’ha fet relleu, com ara a Mas d’Enric, alguns a Lledoners i també a Wad-Ras. S’ha constituït el CECOR per controlar la situació. A Lledoners, un centenar de funcionaris han barrat el pas a la presó amb pneumàtics i han fet foc, bloquejant el pas a la carretera que dona accés al centre penitenciari. Alguns treballadors han entrat de forma voluntària a l’interior perquè calen reforços en alguns mòduls i, per aquest motiu, tal com també passa a Wad-Ras, no es permet la sortida d'interns per falta de personal.

Els Mossos d'Esquadra parlen amb els representants de la protesta a Lledoners, al Bages / ACN

A Brians, els Mossos han tallat els accessos en vehicle a les dues presons, però un centenar de treballadors han accedit caminant i impedeixen l’últim accés als centres penitenciaris amb una petita foguera i pneumàtics. La presència policial, però, és discreta. Els treballadors que han d’entrar al matí per ara no han volgut accedir a la presó.

En canvi, a Quatre Camins hi ha un fort desplegament policial amb unitats antiavalots que deixen un carril obert perquè la presó no quedi bloquejada. A l’altre carril se situen els treballadors, una cinquantena, que han fet una foguera, tot i que els Mossos els han advertit que l’hauran d’apagar. Els funcionaris denuncien que s’ha fet quedar a dormir a molts companys per poder garantir el torn al matí, i molts d’ells interins. També es queixen que les agressions en 10 anys han passat de 47 anuals a 300 l’any 2023.

Els treballadors de Quatre Camins creuen que els Mossos han evitar el bloqueig de la presó perquè en aquest cas hi ha un conflicte en paral·lel amb el director d’aquest centre penitenciari. Ja s’ha produït el canvi de torn.

Pel que fa Mas d’Enric, el tancament es fa a uns 100 metres de la presó amb arbres, pedres i pneumàtics, en aquest cas sense encendre. Hi ha una cinquantena de treballadors que han vingut de matinada per evitar que els Mossos impedissin el bloqueig. Han fet pintades en alguns murs de les instal·lacions demanant la dimissió de la consellera de Justícia i del director de la presó. A la tanca es mantenen les dues pancartes que ja hi havia divendres amb els lemes ‘Justícia Núria’ i ‘Més seguretat, més protecció i més recursos’.

A la presó de dones, inicialment s’ha permès l’entrada i sortida de persones. Han pogut accedir repartidors d’aliments i també han sortit els interns en tercer grau, però la vintena de treballadors que s’hi han concentrat no permetran més moviments.

Al centre de Puig de les Basses només deixaran tornar als interns que tornen del permís de cap de setmana i permetran l’entrada de Mossos. Una cinquantena de persones hi són des de les 4 del matí i han advertit que no marxaran fins que no dimiteixin Gemma Ubasart i el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó.

Poques sortides de la presó

El Departament de Justícia ha confirmat que només les presons de Quatre Camins i Joves, que comparteixen accés, poden obrir les cel·les aquest dilluns al matí. Es tracta del centre on els Mossos han impedit el bloqueig per part dels treballadors. Quatre Camins pot obrir, però sense activitat, i Joves també ho podrà fer. Pel que fa a les presons de Lledoners, Mas d’Enric, Ponent, Wad-Ras i Puig de les Basses, els interns hauran de romandre sense sortir. A Brians 1 i 2, apunta el departament, passarà probablement el mateix. En aquests dos centres hi ha 1.200 i 1.600 interns, respectivament.