Uns 4.000 presos, tancats a les cel·les per la nova jornada de protestes a les presons

Tot i que inicialment hi havia dubtes, finalment s’han pogut obrir les cel·les a la presó de Brians 2 i els seus 1.400 interns podran sortir de les mateixes, igual que també passa a les presons de Quatre Camins i Joves. Tot i així, la vida no és la ordinària, ja que no s’hi poden fer activitats ni tallers.

En total, són uns 4.000 interns els que romanen tancats a les seves cel·les a les presons de Brians 1 (1.034 persones), Wad-Ras (106), Lledoners (802 interns), Mas d’Enric (793), Puig de les Basses (717) i Ponent (625 presos). A la presó de dones es permet que les internes puguin sortir per dutxar-se perquè les instal·lacions són molt antigues, però després han de tornar a les cel·les.