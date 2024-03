Minut de silenci dels treballadors de Lledoners per la mort de la cuinera a Mas d'Enric

Els funcionaris que aquest dilluns han tornat a tallar l'accés a Lledoners per reclamar més seguretat han fet un minut de silenci en record a la cuinera morta en mans d'un intern al centre de Mas d'Enric. En la segona jornada de protesta en aquest centre penitenciari, s'han aplegat prop de 200 treballadors a les portes de la presó que funciona amb serveis mínims. Els concentrats preveuen quedar-s'hi fins a les 9 del vespre i asseguren que els següents dies les mobilitzacions continuaran a l'espera que dimiteixi l'actual cúpula de Jústicia del Govern, a qui acusen de fer una política que ha incrementat l'índex de conflicitivitat a les presons en els darrers anys.

La Conselleria de Justícia no descarta possibles sancions als funcionaris de presons que no vagin a treballar aquests dies de protestes a les portes dels centres, que estan bloquejant els accessos i sortides de treballadors i complica la vida interna de les presons. De fet, aquest dilluns al matí hi ha més de 4.000 presos tancats a les seves cel·les, cosa que la consellera, Gemma Ubasart i el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, han qualificat de “confinament” pitjor que el viscut durant la pandèmia de covid els anys 2020 i 2021. D’altra banda, Ubasart ha reiterat l’oferta de diàleg als sindicats, i ha tornat a descartar destitucions o dimissions perquè la crisi requereix “tot l’equip a ple rendiment”.